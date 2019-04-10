До Нідерландів повернулися вовки - вперше за 140 років

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В Нідерландах вперше за 140 років з'явився вовк, який постійно проживає на території країни, кажуть екологи.

Звістки про те, що у Нідерландах помічають вовків, почали час від часу з'являтися ще у 2015 році. Проте вважалося, що йдеться про тварин, які опинялися в країні випадково і лише на деякий час - вони приходили з території Німеччини і незабаром поверталися назад.

Проте зараз екологи вважають, що вже можна говорити про вовків, які осіли в Нідерландах.

Учасники екологічних груп FreeNature і Wolven in Nederland кажуть, що відслідковують двох вовчиць у регіоні Велюве за їхніми слідами та послідом, який вони залишають. Він допомагає їм ідентифікувати тварин за ДНК.

"Це як Tinder, - каже еколог Мірте Круйт. - Ми можемо дізнаватися, хто це - самець або самка та чи шукають вони партнера".

Він розповів, що за його даними, одна з вовчиць вже тривалий час проживає в Нідерландах - понад 6 місяців. У цьому ж регіоні помітили вовка, тому не виключено, що вже незабаром тут народяться вовченята і сформується повноцінна вовча зграя.

Повернення вовків - це добре чи погано?

Це спірне питання.

На початку 1990-х, коли значна кількість вовків повернулися у Францію з Італії, їхня популяція в країні різко збільшилася.

Місцеві фермери, що тримають кіз та овець, розповідають, що часто мають справу з нападами вовків.

І хоча вони можуть отримати фінансову компенсацію за подібні випадки, чимало з них все одно обурюються через отримані збитки.

Image caption В Альпах Верхнього Провансу проживають 22 зграї вовків

Вовки захищені Бернською конвенцією - це означає, що вбивати їх можна лише за особливих обставин.

Ведучий програми BBC Costing the Earth Том Хіп вирушив у регіон Альпи Верхнього Провансу на Південному Сході Франції, щоб зустрітися з фермерами, як і зазнають збитків через постійні напади вовків.

У регіоні проживають 22 зграї вовків, які минулого року здійснили понад 700 нападів.

Фермер Сімон Марвель каже, що бачив, як вовки з'їли одну з його овець.

"Я був здивований, бо коли я зробив попереджувальний постріл, вовки просто стояли і дивилися на мене - вони не збиралися нікуди тікати", - пояснює пан Марвель.

Він каже, що щасливий від того, що вовки повернулися до Франції, але переконаний: фермери повинні мати право вбивати хижаків, якщо вони нападають на свійських тварин.

Інші фермери - Андре Морель та Інгрід Брікло - розповідають, що бачили, як троє вовків загризають кількох їхніх овець.

Фермерам довелося встановити 12-кілометрову огорожу з електрострумом і найняти на роботу вівчара.

"Нам треба навчитися жити разом", - каже пан Морель.

Тим часом, у Нідерландах організація Wolven in Nederland з 2008 працює, аби підготувати місцеве населення - і фермерів зокрема - до повернення вовків до країни.

Еколог Роланд Вермюлен каже, що вовки, які ведуть осілий спосіб життя, частіше полюють на оленів і кабанів. Вівці, для вовків, каже він, це щось на кшталт нездорової їжі.

На думку Вермюлена, в Нідерландах знайдеться місце для 22 вовчих зграй - по 5-8 вовків у кожній.

Чи зможе країна використати досвід сусідів і віднайти вдалий баланс для співіснування вовків і людей, стане зрозуміло впродовж найближчих років.

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