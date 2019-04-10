В Індії заборонили показувати фільм про прем'єра. Бо вибори

Копирайт изображения Reuters Image caption Біографічна стрічка про життя чинного прем'єра мала вийти в прокат до початку виборів

Виборча комісія Індії заборонила прокат біографічної стрічки про життя прем'єр-міністра Нарендра Моді напередодні виборів, які стартують в четвер.

Трейлер фільму, випущений минулого місяця, викликав люту реакцію опозиції.

Правляча партія "Бхаратія джаната" (BJP), лідером якої є сам Моді, заявила, що це порушує свободу думки.

Однак виборча комісія вважає, що фільм, який містить вигадані елементи, створює "серйозну загрозу" забезпеченню рівних умов кандидатам.

Там пояснили, що стрічка "може створити враження правдивості змісту", тому її не можна показувати ні на електронному носії, ні в кінотеатрі.

Постери та інша реклама фільму, що містить зображення кандидатів, також має бути видалена, додали у виборчій комісії.

Не завадило такому рішенню навіть те, що індійська цензура схвалила випуск великого бюджетного фільму лише з "чотирма чи п'ятьма незначними зауваженнями".

У BJP кажуть, що не були залучені до участі у зйомках, однак актор, який виконав головну роль, Вівек Оберой - відомий прихильник чинного прем'єра. Минулого місяця під час презентації трейлера стрічки він повторив виборче гасло BJP "Modi Hai to Mumkin Ha" ("Моді робить це можливим").

Стрічка "Прем'єр-міністр Нарендра Моді" - своєрідна хронологія життєвого шляху пана Моді: від продажу чаю у місцевих потягах у дитинстві, приєднання до правої напіввійськової націоналістичної організації РСС до 13-річної роботи на посаді головного міністра штату Гуджарат.

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