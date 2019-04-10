Зеленський не прийде здавати аналізи представникам VADA

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде сьогодні здавати аналізи експертам VADA (Добровільна антидопінгова асоціація).

Як розповів BBC News Україна політичний консультант кандидата Дмитро Разумков, Володимир Зеленський вже здав аналізи.

"Було питання у здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось — у лабораторії", - сказав він.

Пан Разумков вважає, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".

За його словами, пан Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

При цьому Петро Порошенко готується до дебатів 14 квітня на стадіоні о 14:00 та 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Представники штабу Петра Порошенка заявили, що він сьогодні прийде на стадіон для здачі необхідних аналізів.

За словами спікера штабу Олега Медведєва, представники VADA будуть чекати на Володимира Зеленського з 15:00 до 18:00 у середу на території НСК "Олімпійський".

У середу представники організації повідомили, що аналізи відправлять до лабораторії у Солт-Лейк-Сіті (США), а результати експрес-тесту аналізів будуть готові за три дні.

VADA - неприбуткова організація, створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах. Згідно з інформацією на сайті організації, вона співпрацює із WADA.

Не перші аналізи кандидатів

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У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.

За декілька днів Зеленський виклик таки прийняв, проте висунув ряд умов: дебати мають пройти на НСК "Олімпійський", транслювати їх можуть усі телеканали, а кандидати мають пройти медичну експертизу на предмет наркотичної чи алкогольної залежності.

Петро Порошенко на умови погодився і запросив свого опонента здати аналізи у медпункті стадіону, проте Зеленський вирішив здати аналізи у приватній лабораторії Eurolab.

5 квітня обидва кандидати у президенти здали необхідні аналізи нарізно.

Згідно з оприлюдненими даними, в сечі Петра Порошенка не знайшли психоактивних речовин, а в його крові — алкоголю.

Не виявили наркотиків і в крові Володимира Зеленського.

Користувачів соцмереж здивувала розбіжність дати проведення аналізів з датою на документі, але клініка, де Зеленський здавав кров, вже визнала, що помилку допустив працівник.

Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко записав відеозвернення, у якому закликав кандидатів здати аналізи експертам VADA.

7 квітня чинний президент заявив, що готовий до дебатів 14 квітня на стадіоні, пізніше у його штабі додали, що другий етап дебатів можна провести й 19 квітня у студії "Суспільного".

Володимир Зеленський же заявив, що готовий до дебатів тільки 19 квітня і лише на стадіоні.

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