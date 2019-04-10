Зеленський не прийде здавати аналізи представникам VADA
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийде сьогодні здавати аналізи експертам VADA (Добровільна антидопінгова асоціація).
Як розповів BBC News Україна політичний консультант кандидата Дмитро Разумков, Володимир Зеленський вже здав аналізи.
"Було питання у здачі аналізів — аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось — у лабораторії", - сказав він.
Пан Разумков вважає, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".
За його словами, пан Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".
При цьому Петро Порошенко готується до дебатів 14 квітня на стадіоні о 14:00 та 19 квітня о 20:00 у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.
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Представники штабу Петра Порошенка заявили, що він сьогодні прийде на стадіон для здачі необхідних аналізів.
За словами спікера штабу Олега Медведєва, представники VADA будуть чекати на Володимира Зеленського з 15:00 до 18:00 у середу на території НСК "Олімпійський".
У середу представники організації повідомили, що аналізи відправлять до лабораторії у Солт-Лейк-Сіті (США), а результати експрес-тесту аналізів будуть готові за три дні.
VADA - неприбуткова організація, створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах. Згідно з інформацією на сайті організації, вона співпрацює із WADA.
Не перші аналізи кандидатів
У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.
За декілька днів Зеленський виклик таки прийняв, проте висунув ряд умов: дебати мають пройти на НСК "Олімпійський", транслювати їх можуть усі телеканали, а кандидати мають пройти медичну експертизу на предмет наркотичної чи алкогольної залежності.
Петро Порошенко на умови погодився і запросив свого опонента здати аналізи у медпункті стадіону, проте Зеленський вирішив здати аналізи у приватній лабораторії Eurolab.
5 квітня обидва кандидати у президенти здали необхідні аналізи нарізно.
Згідно з оприлюдненими даними, в сечі Петра Порошенка не знайшли психоактивних речовин, а в його крові — алкоголю.
Не виявили наркотиків і в крові Володимира Зеленського.
Користувачів соцмереж здивувала розбіжність дати проведення аналізів з датою на документі, але клініка, де Зеленський здавав кров, вже визнала, що помилку допустив працівник.
Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко записав відеозвернення, у якому закликав кандидатів здати аналізи експертам VADA.
7 квітня чинний президент заявив, що готовий до дебатів 14 квітня на стадіоні, пізніше у його штабі додали, що другий етап дебатів можна провести й 19 квітня у студії "Суспільного".
Володимир Зеленський же заявив, що готовий до дебатів тільки 19 квітня і лише на стадіоні.
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