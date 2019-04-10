Чорна діра: опублікували перше в історії фото
Астрономам вперше вдалося отримати зображення чорної діри, що розташована в далекій галактиці.
Її діаметр складає понад 40 мільярдів кілометрів, що в три мільйони разів перевищує розміри Землі, вчені назвали її "монстром".
Чорна діра розташована на відстані 500 мільйонів трильйонів кілометрів і її зображення сформували на основі даних мережі з восьми телескопів по всьому світу.
Деталі опублікували 10 квітня в журналі Astrophysical Journal Letters.
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Професор з університету Радбаунд у Нідерландах Гейно Фальке, який запропонував експеримент, розповів BBC News, що чорну діру знайшли в галактиці M87.
"Те, що ми бачимо, більше, за всю Сонячну систему", - сказав він.
"Її маса у 6,5 мільярдів разів більша, ніж у Сонця. І це одна з найважчих чорних дір, які, як ми вважаємо, існують. Це абсолютний монстр, чемпіон у важкій вазі серед чорних дір Всесвіту".
На зображенні видно інтенсивне яскраве "кільце вогню", як описує його професор Фальке. Воно оточує ідеально круглу чорну діру. Яскравий ореол утворюється в результаті падіння перегрітого газу в діру.
Це світло яскравіше, ніж всі мільярди інших зірок у галактиці, і тому його можна побачити на такій відстані від Землі.
Край темного кола в центрі — це точка, в якій газ потрапляє в чорну діру, яка має таку силу тяжіння, що навіть світло не може її покинути.
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