Чорна діра: опублікували перше в історії фото

Копирайт изображения EHT Collaboration Image caption Перше зображення чорної діри: вона оточена ореолом яскравого газу, який затягує сила тяжіння діри

Астрономам вперше вдалося отримати зображення чорної діри, що розташована в далекій галактиці.

Її діаметр складає понад 40 мільярдів кілометрів, що в три мільйони разів перевищує розміри Землі, вчені назвали її "монстром".

Чорна діра розташована на відстані 500 мільйонів трильйонів кілометрів і її зображення сформували на основі даних мережі з восьми телескопів по всьому світу.

Деталі опублікували 10 квітня в журналі Astrophysical Journal Letters.

Професор з університету Радбаунд у Нідерландах Гейно Фальке, який запропонував експеримент, розповів BBC News, що чорну діру знайшли в галактиці M87.

"Те, що ми бачимо, більше, за всю Сонячну систему", - сказав він.

"Її маса у 6,5 мільярдів разів більша, ніж у Сонця. І це одна з найважчих чорних дір, які, як ми вважаємо, існують. Це абсолютний монстр, чемпіон у важкій вазі серед чорних дір Всесвіту".

На зображенні видно інтенсивне яскраве "кільце вогню", як описує його професор Фальке. Воно оточує ідеально круглу чорну діру. Яскравий ореол утворюється в результаті падіння перегрітого газу в діру.

Це світло яскравіше, ніж всі мільярди інших зірок у галактиці, і тому його можна побачити на такій відстані від Землі.

Край темного кола в центрі — це точка, в якій газ потрапляє в чорну діру, яка має таку силу тяжіння, що навіть світло не може її покинути.

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