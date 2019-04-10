Порошенко доручив СБУ розібратись із роллю Медведчука до завтра

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Президент Петро Порошенко доручив Службі безпеці України переглянути доцільність участі Віктора Медведчука в гуманітарній групі зі звільнення українських заручників.

Про це він заявив в ефірі радіо "НВ" у середу.

"Я звертаюся до Служби безпеки України розглянути можливість доцільності подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним", - сказав Петро Порошенко.

Він доручив спецслужбі доповісти з цього питання вже завтра.

Президент зазначив, що на перемовинах щодо звільнення заручників "Медведчук представляє пана Путіна".

За його словами, Медведчук грав роль єдиного "каналу зв'язку із паном Путіним", але цей канал виявився "неефективним", оскільки востаннє заручників звільняли аж у грудні 2017 року.

У грудні 2018 року Президент Росії заявив, що Віктор Медведчук їздив до Москви, аби обговорити питання звільнення українських військових, захоплених 25 листопада у Керченській протоці.

Розслідування

На початку лютого 2019 року Генеральна прокуратура України за зверненням депутата Андрія Тетерука відкрила провадження щодо Віктора Медведчука за статями про сепаратизм та держзраду.

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Депутат стверджує, що Медведчук на з'їзді 29 січня 2019 року зробив гучну заяву про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" з власним парламентом та урядом, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

Він вказує, що у цих діях вбачаються ознаки злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу.

Перша - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, яка передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Друга - стаття про держзраду, яка передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У партії "Опозиційна платформа - За життя", головою політради якої є Віктор Медведчук, заявили, що провадження є відповіддю на план врегулювання кризи в Україні, який презентував 29 січня пан Медведчук, а заяву Андрія Тетерука називають "передбачуваним і юридично нікчемним наклепом".

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