Засновник Xiaomi отримав премію у $962 млн і розповів на що її витратить
Засновник китайської технологічної компанії Xiaomi Лей Цзюнь отримав премію вартістю у більш ніж 962 мільйони доларів.
Факт виплати підтвердився у річному звіті компанії за 2018 рік.
Техногігант раніше заявляв, що має намір виплатити бонус у вигляді акцій Лей Цзюню на знак визнання його восьмирічної відданості компанії.
Лей Цзюнь у свою чергу пообіцяв пожертвувати цю суму на "благодійні цілі" після того, як з неї вирахують податки.
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636,6 мільйона акцій, що їх отримав чоловік, коштували 7,54 мільярда гонконгських доларів (962 мільйони доларів США) на момент закриття місцевої біржі у вівторок після того, як зросли у ціні на 1% протягом дня.
Сума майже практично співмірна із 1,3 мільярда доларів, які склав чистий прибуток Xiaomi за рік.
Передача акцій є доповненням до інших платежів, які компанія здійснює Лей Цзюню, включаючи зарплату та дивіденди, точного розміру яких Xiaomi не називає.
Вперше компанія здійснила випуск своїх акцій на біржі у Гонконзі у липні 2018 року.
Стрімке зростання
Компанія Xiaomi зі штаб-квартирою у Пекіні стала четвертим найбільшим виробником смартфонів у світі у 2018 році після південнокорейської Samsung, американської Apple та китайської Huawei, повідомляє дослідницька фірма IDC.
Кількість проданих нею телефонів збільшилася на 32,2%, в той час як загалом ринок скоротився на 4,1%, повідомляє IDC.
Компанія виробляє не лише телефони, але й телевізори, навушники, комп'ютери, електроскутери та різноманітні товари для дому.
Але Xiaomi залишається найбільш відома своїми телефонами. Протягом останнього місяця компанія зіткнулася із проблемами під час запуску своїх останніх флагманських моделей — серії Mi 9.
Xiaomi не встигала виробляти достатню кількість телефонів, аби вдовольнити попит на них.
Одного разу, як повідомлялося, сам Лей Цзюнь, який є президентом компанії, оголосив, що він сам "піде на фабрику" збирати телефони, якщо ситуація не покращиться.
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