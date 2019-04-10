Засновник Xiaomi отримав премію у $962 млн і розповів на що її витратить

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усю свою премію Лей Цзюнь планує віддати на благодійність

Засновник китайської технологічної компанії Xiaomi Лей Цзюнь отримав премію вартістю у більш ніж 962 мільйони доларів.

Факт виплати підтвердився у річному звіті компанії за 2018 рік.

Техногігант раніше заявляв, що має намір виплатити бонус у вигляді акцій Лей Цзюню на знак визнання його восьмирічної відданості компанії.

Лей Цзюнь у свою чергу пообіцяв пожертвувати цю суму на "благодійні цілі" після того, як з неї вирахують податки.

636,6 мільйона акцій, що їх отримав чоловік, коштували 7,54 мільярда гонконгських доларів (962 мільйони доларів США) на момент закриття місцевої біржі у вівторок після того, як зросли у ціні на 1% протягом дня.

Сума майже практично співмірна із 1,3 мільярда доларів, які склав чистий прибуток Xiaomi за рік.

Передача акцій є доповненням до інших платежів, які компанія здійснює Лей Цзюню, включаючи зарплату та дивіденди, точного розміру яких Xiaomi не називає.

Вперше компанія здійснила випуск своїх акцій на біржі у Гонконзі у липні 2018 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Xiaomi у першу чергу відома своїми смартфонами, проте виробляє й іншу електроніку

Стрімке зростання

Компанія Xiaomi зі штаб-квартирою у Пекіні стала четвертим найбільшим виробником смартфонів у світі у 2018 році після південнокорейської Samsung, американської Apple та китайської Huawei, повідомляє дослідницька фірма IDC.

Кількість проданих нею телефонів збільшилася на 32,2%, в той час як загалом ринок скоротився на 4,1%, повідомляє IDC.

Компанія виробляє не лише телефони, але й телевізори, навушники, комп'ютери, електроскутери та різноманітні товари для дому.

Але Xiaomi залишається найбільш відома своїми телефонами. Протягом останнього місяця компанія зіткнулася із проблемами під час запуску своїх останніх флагманських моделей — серії Mi 9.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Традиційно саме Лей Цзюнь презентує ключові новинки компанії

Xiaomi не встигала виробляти достатню кількість телефонів, аби вдовольнити попит на них.

Одного разу, як повідомлялося, сам Лей Цзюнь, який є президентом компанії, оголосив, що він сам "піде на фабрику" збирати телефони, якщо ситуація не покращиться.

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