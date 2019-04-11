У Греції народилася "дитина трьох батьків". Як вченим це вдалося
Лікарі в Греції та Іспанії кажуть, що використали генетичний матеріал трьох людей, аби подолати безпліддя жінки, й дати їй можливість народити дитину.
Хлопчик народився у вівторок. Згідно з повідомленнями, мати й дитина вагою 2,9 кілограма добре себе почувають.
Лікарі кажуть, що "творять історію медицини", яка зможе допомогти безплідним парам у всьому світі.
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Але деякі експерти у Великій Британії кажуть, що процедура викликає етичні питання і її не повинні були застосовувати.
Експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора.
Його розробили для допомоги сім'ям, які страждають від генетичних мітохондріальних захворювань, які передаються від матері до дитини.
Методику випробували лише одного разу на сім'ї з Йорданії — і це викликало багато суперечок.
Але деякі лікарі вважають, що ця технологія може також збільшити шанси при штучному заплідненні.
Вся справа у мітохондріях — це маленькі ділянки майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію.
Внаслідок деяких захворювань мітохондрії можуть ставати дефектними, а поєднання ДНК матері з донорськими мітохондріями може запобігти виникненню захворювання у дитини.
Дехто також вважає, що мітохондрії, можуть грати роль в успішності вагітності, проте це неперевірене твердження.
32-річна пацієнтка з Греції пережила чотири невдалі спроби штучного запліднення.
Тепер вона стала матір'ю, але її син має невелику кількість свого генетичного матеріалу від жінки-донора, оскільки мітохондрії мають власну ДНК.
Структура клітини
Ядро: де знаходиться більшість нашої ДНК — воно визначає, як ми виглядаємо і нашу особистість
Мітохондрії: Часто їх описують як клітинні електростанції, оскільки вони створюють енергію для її функціонування
Цитоплазма: желеподібна речовина, у якій розміщені ядро і мітохондрії
Доктор Панагіотіс Псафас, президент Інституту життя в Афінах, сказав: "Невіддільне право жінки стати матір'ю з власним генетичним матеріалом стало реальністю".
"Ми дуже пишаємося тим, що оголошуємо про міжнародну інновацію у сфері допоміжної репродукції, і зараз ми маємо можливість зробити народження дитини реальністю для жінок з декількома невдалими спробами штучного запліднення, або рідкісним генетичним захворюванням мітохондрій".
Грецька команда працювала спільно з іспанським центром Embryotools, який оголосив, що в дослідженні беруть участь ще 24 жінки, і вісім ембріонів готові до імплантації.
У лютому 2018 року лікарі в Ньюкаслі отримали дозвіл на створення перших "дітей трьох батьків" у Великій Британії.
Державний орган з питань репродуктивної медицини схвалив дві спроби, обидві у сім'ях із рідкісними мітохондріальними захворюваннями.
Деякі лікарі у Британії стверджували, що ці дві сфери застосування даного методу — допомога у зачатті та уникнення передачі генетичного захворювання — дуже різні з моральної токи зору.
Тім Дідж, з Оксфордського університету і директор організації "Партнерство з родючості", сказав: "Я занепокоєний тим, що не доведена необхідність видалення генетичного матеріалу з яєчників жінки й трансплантації його в яєчник донора.
"Ризики цієї техніки достеменно невідомі, хоча їх можна вважати прийнятними, якщо їх застосовують для лікування мітохондріальних хвороб, але не в цій ситуації".
"Пацієнт може зачати, навіть якщо просто пройде ще один цикл штучного запліднення".
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