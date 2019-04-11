У Греції народилася "дитина трьох батьків". Як вченим це вдалося

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Лікарі в Греції та Іспанії кажуть, що використали генетичний матеріал трьох людей, аби подолати безпліддя жінки, й дати їй можливість народити дитину.

Хлопчик народився у вівторок. Згідно з повідомленнями, мати й дитина вагою 2,9 кілограма добре себе почувають.

Лікарі кажуть, що "творять історію медицини", яка зможе допомогти безплідним парам у всьому світі.

Але деякі експерти у Великій Британії кажуть, що процедура викликає етичні питання і її не повинні були застосовувати.

Експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора.

Його розробили для допомоги сім'ям, які страждають від генетичних мітохондріальних захворювань, які передаються від матері до дитини.

Методику випробували лише одного разу на сім'ї з Йорданії — і це викликало багато суперечок.

Копирайт изображения SPL Image caption Дитину зачали за допомогою експериментальної форми штучного запліднення

Але деякі лікарі вважають, що ця технологія може також збільшити шанси при штучному заплідненні.

Вся справа у мітохондріях — це маленькі ділянки майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію.

Внаслідок деяких захворювань мітохондрії можуть ставати дефектними, а поєднання ДНК матері з донорськими мітохондріями може запобігти виникненню захворювання у дитини.

Дехто також вважає, що мітохондрії, можуть грати роль в успішності вагітності, проте це неперевірене твердження.

32-річна пацієнтка з Греції пережила чотири невдалі спроби штучного запліднення.

Тепер вона стала матір'ю, але її син має невелику кількість свого генетичного матеріалу від жінки-донора, оскільки мітохондрії мають власну ДНК.

Структура клітини

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Цитоплазма: желеподібна речовина, у якій розміщені ядро і мітохондрії

Доктор Панагіотіс Псафас, президент Інституту життя в Афінах, сказав: "Невіддільне право жінки стати матір'ю з власним генетичним матеріалом стало реальністю".

"Ми дуже пишаємося тим, що оголошуємо про міжнародну інновацію у сфері допоміжної репродукції, і зараз ми маємо можливість зробити народження дитини реальністю для жінок з декількома невдалими спробами штучного запліднення, або рідкісним генетичним захворюванням мітохондрій".

Грецька команда працювала спільно з іспанським центром Embryotools, який оголосив, що в дослідженні беруть участь ще 24 жінки, і вісім ембріонів готові до імплантації.

У лютому 2018 року лікарі в Ньюкаслі отримали дозвіл на створення перших "дітей трьох батьків" у Великій Британії.

Державний орган з питань репродуктивної медицини схвалив дві спроби, обидві у сім'ях із рідкісними мітохондріальними захворюваннями.

Деякі лікарі у Британії стверджували, що ці дві сфери застосування даного методу — допомога у зачатті та уникнення передачі генетичного захворювання — дуже різні з моральної токи зору.

Тім Дідж, з Оксфордського університету і директор організації "Партнерство з родючості", сказав: "Я занепокоєний тим, що не доведена необхідність видалення генетичного матеріалу з яєчників жінки й трансплантації його в яєчник донора.

"Ризики цієї техніки достеменно невідомі, хоча їх можна вважати прийнятними, якщо їх застосовують для лікування мітохондріальних хвороб, але не в цій ситуації".

"Пацієнт може зачати, навіть якщо просто пройде ще один цикл штучного запліднення".

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