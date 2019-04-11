Володимир Зеленський — лідер президентського рейтингу і випереджає свого конкурента Петра Порошенка більш ніж удвічі. Такі дані першого після першого туру соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Опитування провели 5-10 квітня 2019 року. У ньому взяли участь 3 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 1,8%.

За даними цього дослідження, Зеленського підтримують 60,8% тих, хто прийде на вибори. За Порошенка готові проголосувати 24,4%.

Не визначились із тим, кого підтримають, близько 15% опитаних.

За даними дослідження, 75% опитаних, які планують голосувати за Порошенка, голосують саме за нього, а не проти Зеленського, 22% - скоріше проти Зеленського.

57% готових підтримати Зеленського, голосують саме за нього, а не проти Порошенка, а 41% - скоріше проти чинного президента.

На думку 66% опитаних, голосуючи за Зеленського, люди виступають в першу чергу проти наявної ситуації.

Результати першого туру

7 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру президентських виборів.

Найбільше голосів отримав комік Володимир Зеленський, якого підтримали 30,24% виборців. Друге місце посів чинний президент Петро Порошенко з рівнем підтримки у 15,95%.

Жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців, тому 21 квітня відбудеться другий тур голосування.

Інавгурація нового президента має пройти не пізніше 3 червня.

Вихід до другого туру Володимира Зеленського несподіванкою не став. Він був лідером за результатами усіх соціологічних опитувань. Однак мало хто прогнозував, що його відрив від конкурентів виявиться настільки великим.

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