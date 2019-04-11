ЄС і Британія домовились відкласти брекзит до 31 жовтня
Лідери Європейського Союзу надали Великій Британії шестимісячну відстрочку брекзиту після п'яти годин переговорів у Брюсселі.
Новий дедлайн — 31 жовтня — означає, що Британія не залишить ЄС без угоди вже в цю п'ятницю, як планувалось раніше.
Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що його "повідомлення британським друзям" було таке: "будь ласка, не витрачайте дарма цей час".
Тереза Мей, яка хотіла коротшої відстрочки, заявила, що Велика Британія все одно прагне вийти з ЄС якомога швидше.
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Британія тепер має провести вибори до Європарламенту в травні або вийти з ЄС до 1 червня без угоди.
Раніше прем'єр-міністр повідомила лідерам ЄС, що хоче перенести дату виходу Великої Британії з 12 квітня на 30 червня, але зі збереженням можливості покинути союз раніше, якщо парламент схвалить проект відповідної угоди.
Пан Туск сказав журналістам: "Вибір дій буде повністю в руках Сполученого Королівства. Вони все ще можуть ратифікувати угоду про вихід, в цьому випадку продовження терміну може бути скасоване".
За його словами, Велика Британія може переосмислити свою стратегію, або вирішити "скасувати брекзит взагалі".
Він додав: "Дозвольте мені закінчити зверненням до наших британських друзів: це подовження настільки ж гнучке, як я очікував, і трохи коротше, ніж я очікував, але все ще достатнє, щоб знайти найкраще рішення".
Про що ж домовились?
- Відтермінування брекзиту "тільки до тих пір, поки це необхідно", але "не довше 31 жовтня", щоб зробити можливим схвалення угоди в парламенті Британії
- Британія "повинна провести вибори до Європейського парламенту", і якщо вона не зробить цього, то покине ЄС 1 червня
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Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер сказав: "Вочевидь, у Великій Британії пройдуть європейські вибори — це може здатися трохи дивним, але правила є правила, і ми повинні поважати європейське право, і тоді ми побачимо, що станеться".
"Я знаю, що існує величезне розчарування у багатьох людей, що мені довелося просити цю відстрочку", — сказала журналістам Тереза Мей.
"Велика Британія повинна була покинути ЄС ще раніше, і я щиро шкодую про те, що я досі не змогла переконати парламент схвалити угоду".
Вона додала: "Я не кажу, що наступні кілька тижнів будуть легкими, чи що є простий спосіб вийти з глухого кута в парламенті. Але ми як політики зобов'язані зреалізувати демократичне рішення референдуму і здійснити брекзит, аби країна могла рухатись далі".
"Ніщо не є більш нагальним або більш важливим для життя".
Прем'єр-міністр сказала, що Велика Британія "продовжуватиме мати повноцінні права та обов'язки члена ЄС" під час відстрочки.
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