ЄС і Британія домовились відкласти брекзит до 31 жовтня

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Лідери Європейського Союзу надали Великій Британії шестимісячну відстрочку брекзиту після п'яти годин переговорів у Брюсселі.

Новий дедлайн — 31 жовтня — означає, що Британія не залишить ЄС без угоди вже в цю п'ятницю, як планувалось раніше.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що його "повідомлення британським друзям" було таке: "будь ласка, не витрачайте дарма цей час".

Тереза Мей, яка хотіла коротшої відстрочки, заявила, що Велика Британія все одно прагне вийти з ЄС якомога швидше.

Британія тепер має провести вибори до Європарламенту в травні або вийти з ЄС до 1 червня без угоди.

Раніше прем'єр-міністр повідомила лідерам ЄС, що хоче перенести дату виходу Великої Британії з 12 квітня на 30 червня, але зі збереженням можливості покинути союз раніше, якщо парламент схвалить проект відповідної угоди.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Туск каже, що Британія ще може скасувати брекзит

Пан Туск сказав журналістам: "Вибір дій буде повністю в руках Сполученого Королівства. Вони все ще можуть ратифікувати угоду про вихід, в цьому випадку продовження терміну може бути скасоване".

За його словами, Велика Британія може переосмислити свою стратегію, або вирішити "скасувати брекзит взагалі".

Він додав: "Дозвольте мені закінчити зверненням до наших британських друзів: це подовження настільки ж гнучке, як я очікував, і трохи коротше, ніж я очікував, але все ще достатнє, щоб знайти найкраще рішення".

Про що ж домовились?

Відтермінування брекзиту "тільки до тих пір, поки це необхідно", але "не довше 31 жовтня", щоб зробити можливим схвалення угоди в парламенті Британії

Британія "повинна провести вибори до Європейського парламенту", і якщо вона не зробить цього, то покине ЄС 1 червня

Європейська Рада підкреслює, що не передбачає можливості повторного відкриття переговорів щодо умов угоди

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер сказав: "Вочевидь, у Великій Британії пройдуть європейські вибори — це може здатися трохи дивним, але правила є правила, і ми повинні поважати європейське право, і тоді ми побачимо, що станеться".

Копирайт изображения EPA Image caption Пан Юнкер — який залишає свою посаду 1 листопада, — пожартував, що, якщо 31 жовтня буде проходити пізня зустріч, то йому доведеться "піти з неї опівночі"

"Я знаю, що існує величезне розчарування у багатьох людей, що мені довелося просити цю відстрочку", — сказала журналістам Тереза Мей.

"Велика Британія повинна була покинути ЄС ще раніше, і я щиро шкодую про те, що я досі не змогла переконати парламент схвалити угоду".

Вона додала: "Я не кажу, що наступні кілька тижнів будуть легкими, чи що є простий спосіб вийти з глухого кута в парламенті. Але ми як політики зобов'язані зреалізувати демократичне рішення референдуму і здійснити брекзит, аби країна могла рухатись далі".

"Ніщо не є більш нагальним або більш важливим для життя".

Прем'єр-міністр сказала, що Велика Британія "продовжуватиме мати повноцінні права та обов'язки члена ЄС" під час відстрочки.

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