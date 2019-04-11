Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа заарештували в Лондоні
Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа заарештували в Лондоні в посольстві Еквадору.
Ассанжа взяли під варту в поліцейському відділку в центрі Лондона. Він залишатиметься там до засідання суду, що відбудеться "найближчим часом", йдеться в повідомленні поліції.
Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві сім років тому, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в сексуальному насильстві.
Справу з того часу закрили.
Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що в Ассанжа відкликали притулок через постійні порушення міжнародних конвенцій.
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