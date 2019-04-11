Копирайт изображения Reuters

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа заарештували в Лондоні в посольстві Еквадору.

Ассанжа взяли під варту в поліцейському відділку в центрі Лондона. Він залишатиметься там до засідання суду, що відбудеться "найближчим часом", йдеться в повідомленні поліції.

Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві сім років тому, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в сексуальному насильстві.

Справу з того часу закрили.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що в Ассанжа відкликали притулок через постійні порушення міжнародних конвенцій.

Новина доповнюється...