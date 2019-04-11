Зеленський не хоче приходити на дебати в студію і пропонує телеміст
Кандидат у президенти Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня у режимі телемосту.
Про це журналістам розповів керівник штабу кандидата Іван Баканов.
"Якщо так дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст", - сказав він.
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За словами пана Баканова, 19 квітня під час дебатів Петро Порошенко може бути у студії Національного суспільного телебачення України, а Володимир Зеленський на НСК "Олімпійський".
Тоді, можна буде "поєднати картинки й подебатувати один з одним у прямому ефірі".
Керівник штабу Володимира Зеленського сказав, що їхній кандидат не хоче приходити у студію "Суспільного", бо на стадіоні "більш відкрита атмосфера".
Ідею проведення дебатів у "кімнаті" він назвав "пережитком радянського минулого".
Шлях до дебатів
У ніч виборів Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати, й пан Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у його штабі дали зрозуміти, що не вирішили, чи це потрібно.
За декілька днів Зеленський виклик таки прийняв, проте висунув ряд умов: дебати мають пройти на НСК "Олімпійський", транслювати їх можуть усі телеканали, а кандидати мають пройти медичну експертизу на предмет наркотичної чи алкогольної залежності.
Петро Порошенко на умови погодився і запросив свого опонента здати аналізи у медпункті стадіону, проте Зеленський вирішив здати аналізи у приватній лабораторії Eurolab.
5 квітня обидва кандидати у президенти здали необхідні аналізи нарізно, а 10 квітня Петро Порошенко здав аналізи ще й експертам VADA (Добровільна антидопінгова асоціація).
Президент заявив, що чекатиме на Володимира Зеленського на дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня та 19 квітня у студії НСТУ.
Володимир Зеленський же заявив, що готовий до дебатів тільки 19 квітня і лише на стадіоні.
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