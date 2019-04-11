Суд дозволив німецьким коровам носити дзвіночки

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Корови можуть і надалі носити дзвіночки на шиї - попри скарги людей, яким заважає їхній звук. Таке рішення схвалив німецький суд.

На коров'ячі дзвіночки жаліється сімейна пара з Хольцкірхена, що на північ від Мюнхена.

Вони живуть тут з 2011 року, і спочатку поле поруч із їхнім будинком не використовувалося.

Проте у 2014 його орендувала жінка на ім'я Регіна Кіллер, яка облаштувала на ньому невелику молочну ферму.

Подружжя невдоволене через звук через дзвіночки на шиях корів.

Кажуть, через нього вони постійно прокидаються посеред ночі, страждають на безсоння та депресію. Також вони жаліються на неприємний запах від ферми.

Вперше вони подали до суду на Регіну Кіллер ще п'ять років тому, проте суд їхній позов відхилив.

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Попри ще один програш у суді, пара каже, що й надалі відстоюватиме свою правоту і вже готує апеляцію.

Під час судового засідання адвокат позивачів увімкнув запис звуку, який лунав від дзвіночків корів.

За його словами, гучність звуку у спальні пари часом досягає 70 децибелів. Втім, суд вирішив, що ці докази не надто переконливі.

Власниця корів Регіна Кіллер, у свою чергу, каже, що коров'ячі дзвіночки - це одна з місцевих традицій, і якщо від неї відмовитися, це стане "кінцем Баварії" (Баварія - один з регіонів Німеччини - Ред.).

Також пані Кіллер та її юристи пояснювали, що дзвіночки потрібні на випадок, якщо корови губляться - завдяки звуку їх простіше знайти, особливо вночі.

На захист фермерки висловлювався, зокрема, і мер Хольцкірхена Олаф фон Льовіс: "На кону те, чи можна вважати коров'ячі дзвіночки невід'ємною частиною сільського господарства в нашому регіоні. Інше питання в цьому контексті полягає в тому, наскільки розведення тварин слід розглядати як об'єктивну незручність", - каже він.

Фон Льовіс додає, що знає про проблеми через екскременти та запахи тварин, а також велику кількість мух та комах.

Але переконаний: "Випасання - це звичайна практика в нашому районі і є важливим стовпом сільського господарства", - наголосив він.

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