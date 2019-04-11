Вчора астрономам вдалося вперше в історії отримати зображення чорної діри. Справжньою зіркою соцмереж стала 29-річна Кеті Боумен, яка брала участь в роботі над цим проектом.

Історичну фотографію чорної діри, що розташована на відстані 500 мільйонів трильйонів кілометрів від Землі, науковці оприлюднили у середу.

Своєрідним "обличчям" цієї проривної події стала Кеті Боумен. Багато в чому це сталося через вірусну популярність її фото, зробленого в момент, коли спеціалістам нарешті вдалося отримати фінальне зображення чорної діри.

Трохи менше ніж за добу фотографія Боумен лише у Facebook зібрала понад 30 тисяч лайків.

Боумен - лише одна з величезної кількості людей, які працювали над створенням першого знімку чорної діри.

Її завдання полягало у розробці спеціального алгоритму, який мав перетворити дані з кількох телескопів в єдине зображення.

Над ним вона почала працювати близько трьох років тому, коли проходила аспірантуру в Массачусетському технологічному інституті (MIT).

За лічені години після публікації фото, доктор Боумен стала справжньою інтернет-знаменитістю, а її ім'я потрапило у тренди Twitter. На своїх сторінках у соцмережах про неї написали, зокрема, MIT і Смітсонівський інститут.

"Три роки тому аспірантка MIT Кеті Боумен очолила розробку нового алгоритму, що мав допомогти створити перше в історії зображення чорної діри. Сьогодні, це фото оприлюднили", - йшлося у підписі до її фото.

Багато хто почав порівнювати її з американською дослідницею Маргарет Гамільтон, яка керувала розробкою програмного забезпечення для космічної програми "Аполлон".

Втім, сама Боумен наполягає, що такої великої уваги заслуговує не лише вона, а й усі її колеги, які працювали над проектом. Загалом ним займалися понад 200 вчених.

"Жоден із нас ніколи б не зробив все це сам, - сказала вона в розмові з CNN. - Все зійшлося докупи завдяки багатьом різним людям, що мають дуже різний бекграунд".

"Ми - сплав астрономів, фізиків, математиків, інженерів - це саме те, що потрібно для того, аби досягти того, що колись здавалося неможливим", - додає Боумен.

Перше фото чорної діри

Діаметр чорної діри, фото якої напередодні оприлюднили вчені, складає понад 40 мільярдів кілометрів, що в три мільйони разів перевищує розміри Землі. Дослідники називають її "монстром".

Вона розташована на відстані 500 мільйонів трильйонів кілометрів.

"Те, що ми бачимо, більше, за всю Сонячну систему", - каже Гейно Фальке, який і є автором ідеї, яка й лягла в основу проекту зі створення фото чорної діри.

Копирайт изображения Reuters

Щоб реалізувати його задум, дослідникам довелося використати зв'язку із одразу восьми телескопів - окремо жоден із них не є достатньо потужним, аби зробити фото чорної діри.

Кожен із телескопів розташований високо в різних екзотичних місцях, включаючи вулкани на Гаваях і Мексиці, гори в Аризоні й іспанській Сьєрра-Неваді, в пустелі Атакама (Чилі) і в Антарктиці.

Команда з 200 вчених спрямувала усі телескопи мережі в напрямку галактики M87 і сканувала її центр протягом 10 днів.

Один із дослідників, що працювали над проектом, професор Шеперд Доельман, каже, що отримання першого в історії фото чорної діри - це "надзвичайний науковий подвиг".

"Ми досягли чогось, що вважалося неможливим всього покоління тому", - сказав він.

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