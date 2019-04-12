Купили “розумну” колонку? Вас можуть підслухати працівники у Google, Apple чи Amazon

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Усі три найвідоміші виробники "розумних" колонок - Google, Apple і Amazon - мають у своєму штаті працівників, завдання яких - слухати записи з цих пристроїв.

Про це написало агентство Bloomberg після того, як поговорило з кількома співробітниками Amazon.

В усіх трьох компаніях кажуть, що час від часу дійсно прослуховують голосові записи з "розумних" колонок. Втім, запевняють, що це робиться з єдиною метою - покращити якість роботи голосових асистентів.

Щоправда, багатьох власників пристроїв таке пояснення не задовольнило: звістка про те, що їх можуть прослуховувати без їхнього відома, стала для них справжнім сюрпризом.

Bloomberg пише, що записи з пристроїв Amazon Echo і сервісу Alexa прив'язані до особистих акаунтів, які, зокрема, містять ім'я користувача.

Працівники Amazon в розмові з журналістами зізналися, що іноді пересилають одне одному смішні чи цікаві, на їхній погляд, фрагменти аудіозаписів з пристроїв користувачів.

Також вони заявили, що іноді чули записи, звуки на яких дуже схожі на прояви сексуального насильства.

Проте працівники Amazon на такі випадки ніяк не реагують: кажуть, їм пояснили, що робота компанії полягає не в цьому.

Що кажуть в Amazon, Apple і Google

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Розумні" колонки Google Home, Amazon Echo і Apple HomePod

У правилах Amazon написано, що сервіс Alexa використовує голосові записи, "аби відповідати на ваші запитання, задовольняти ваші запити і покращувати ваш досвід користування нашими сервісами". Жодної згадки про те, що записи прослуховують працівники компанії у правилах немає.

У своїй заяві Amazon запевняє, що дуже серйозно ставиться до проблем приватності та безпеки і аналізує лише "дуже невелику кількість аудіозаписів".

В компанії пояснюють, що це допомагає вдосконалити якість роботи системи розпізнавання голосу.

Схожа ситуація - в Applе і Google, де окремі записи користувачів так само прослуховують працівники компанії.

Щоправда, в обох компаніях запевняють: їхні співробітники при цьому не мають доступу до даних про те, про записи яких саме користувачів йде мова.

Чи варто боятися, що вас постійно підслуховують

Поширене побоювання багатьох користувачів - що "розумні" колонки секретно підслуховують чи не кожне слово, яке вимовляються поруч із ним.

Але хоча з технічної точки зору вони завжди "чують" вас, вони не завжди "слухають" ваші розмови.

Усі найвідоміші "розумні" пристрої, як правило, починають запис лише після того, коли чують кодове слово - приміром, "Ok Google" або "Hey Siri".

Експерти кажуть, що якби "розумні" колонки безперервно відправляли кудись аудіофайли, то це можна було б легко помітити. Проте під час тестів нічого подібного спеціалісти не зафіксували.

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