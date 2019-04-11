Le Monde: Макрон зустрінеться з Зеленським і Порошенком 12 квітня

У п'ятницю, 12 квітня, президент Франції Емманюель Макрон планує зустрітися одразу з двома учасниками другого туру президентських виборів в Україні.

Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Le Monde.

Видання зазначає, що першим Макрон прийме Володимира Зеленського - зустріч запланована на 15 годину.

З Петром Порошенком президент Франції зустрінеться ближче до вечора.

При цьому формат обох зустрічей дещо відрізнятиметься: якщо прийом Петра Порошенка супроводжуватиметься участю Республіканської гвардії, то з Зеленським говоритимуть у більш "неформальній" атмосфері.

"Нічого виняткового"

В Єлисейському палаці зазначили, пише Le Monde, що у зустрічі Емманюеля Макрона одразу з обома учасниками президентських перегонів в Україні немає нічого виняткового.

Мовляв, так само президент Франції напередодні парламентських виборів в Ізраїлі приймав тамтешнього опозиційного політика Яіра Лапіда.

"Мета зустрічі - нагадати про прихильність Франції Україні і бажання бачити, як вона рухається вперед", - цитує видання заяву французької сторони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емманюель Макрон

Раніше про можливу зустріч президента Франції і з Петром Порошенком, і з Володимиром Зеленським, розповів один зі спікерів передвиборчого штабу Порошенка Олег Мєдвєдєв.

"Мені відомо, що Зеленський поїде до Макрона. Дипломатичними каналами французи координували це питання з українською стороною", - заявив він.

Лишається невідомим, як саме проходитимуть зустрічі з обома кандидатами в президенти України і чи перетнуться вони під час своїх візитів до французького президента.

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня - 21 квітня.

Згідно з останнім опитуванням, яке на початку квітня провела соціологічна група "Рейтинг", Зеленський випереджає Порошенка більш ніж вдвічі.

Серед тих виборців, які точно прийдуть на вибори, лідера студії "Квартал 95" підтримують 60,8% опитаних, тоді як за чинного президента України готові проголосувати 24,4%.

У першому турі Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, Порошенко - 15,95%.

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