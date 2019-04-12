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За десять днів до другого туру чинний президент Петро Порошенко прийшов на канал "1+1", де мав телефонну дискусію із Володимиром Зеленським.

Це була їхня перша публічна розмова за увесь час передвиборчої кампанії. Вона тривала менш як 10 хвилин, і пройшла не дуже конструктивно.

Розповідаємо, як відбувалася перепалка між двома політиками та чому Зеленський кинув слухавку.

Дебати тут і зараз

У четвер ввечері Петро Порошенко несподівано завітав на ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", одним із власників якого є Ігор Коломойський.

Президент майже відразу запросив на дебати до студії Володимира Зеленського.

"Я, пане Володимире запрошую, з дозволу ведучої, вас на дебати сьогодні в цю студію", - сказав пан Порошенко, висловивши впевненість у тому, що пан Зеленський дивиться цей ефір.

"Зараз вечір, місто вільне, доїхати можна протягом 40 хвилин", - додав президент.

Крім того, чинний президент запросив Володимира Зеленського на дебати 14 квітня о 14:00, які запропонував "продовжити 19 квітня у студії "Суспільного".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Петро Порошенко неочікувано запросив Володимира Зеленського на дебати "тут і зараз" в ефірі ток-шоу, але той подзвонив і сказав, що знаходиться у Парижі

За його словами, 14 квітня на НСК "Олімпійський" можна організувати публічне обговорення у "форматі дебатів" за участі журналістів, але не політиків, як це і пропонував пан Зеленський.

До того ж, Петро Порошенко зазначив, що не проти того, аби провести додатковий раунд дебатів між 14 та 19 квітня, оскільки питань для обговорення дуже багато.

Дзвінок у відповідь

Під час виступу президента до студії неочікувано подзвонив сам Володимир Зеленський.

Кандидат сказав, що знаходиться не у Києві, а тому на дебати зараз у студії "1+1" приїхати не зможе. За його словами, Петру Порошенку було про це відомо.

"Пан Петро Олексійович Порошенко знає, що зараз я знаходжусь у Парижі, у Франції, тому що його прекрасні автомобілі Служби безпеки України супроводжували мене в аеропорт", - сказав Володимир Зеленський в ефірі.

Він додав, що 12 квітня у нього запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном о 15:00, тому він і вилетів туди "звичайним літаком".

"Борт №1 поки зайнятий вами, але це не надовго", - сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання про дебати, пан Зеленський сказав, що запрошував Петра Порошенка на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський", і той прийняв це запрошення.

Копирайт изображения UNIAN, Getty Images, BBC Image caption Протягом майже усієї розмови кандидати говорили одночасно і перебивали один одного

Чинний президент заявив, що не слідкує за пересуваннями Володимира Зеленського, але якщо той не у Києві зараз, то він це розуміє і "приймає".

Майже під час усієї розмови кандидати у президенти говорили одночасно.

Петро Порошенко попросив свого опонента дати йому можливість відповісти, а потім говорити самому, бо інакше дебати в ефірі не вийдуть, пан Зеленський сказав, що запрошував президента на дебати на інший час, але "якщо хочете зараз, то давайте і зараз".

Коли ж Петро Порошенко запитав свого опонента чи закінчив той свій виступ, то Володимир Зеленський відповів: "Я закінчу через п'ять років, а Ви — 22 числа (очевидно, маючи на увазі 22 квітня — наступний день після виборів — ред.)".

"Сьогодні вашій команді була поставлена позиція, що в останню неділю, коли ще можна проводити дебати на "Олімпійському", вас 14 числа о 14 годині запросили на дебати", — сказав чинний президент у відповідь.

Володимир Зеленський миттєво відповів, що його "команді ніхто з вас не буде ставити позиції" і нагадав про дебати 19 квітня на "Олімпійському".

"А зараз закінчив я: 19 числа на НСК "Олімпійський". Крапка", - сказав пан Зеленський і кинув слухавку.

Таким чином, кандидати так і не змогли домовитись про дату та місце дебатів.

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