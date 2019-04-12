"Краще на мечах, словами не виходить" - соцмережі про перепалку Порошенка і Зеленського

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Вчора ввечері відбулася перша публічна телефонна розмова кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Розмова в ефірі 1+1 тривала менш як 10 хвилин та майже відразу переросла у суперечку.

Порошенко запросив Зеленського у студію на дебати "тут і зараз", але останній виявився у Парижі і зміг вийти тільки на телефонний зв'язок.

На таку бурхливу розмову активно реагують соцмережі.

Дехто вирішив пожартувати через те, що Зеленський не мав можливості вийти на відеозв'язок зі студією.

Юрій Романенко так прокоментував вчорашню подію: "Як сказав друг мого друга, це був батл газети з Instagram".

Журналіст Юрій Смірнов пожартував у Facebook щодо місця проведення майбутніх дебатів між кандидатами.

Прес-секретар міністра культури Юлія Даценко вважає, що через проблеми зі зв'язком можуть виникнути проблеми і з телемостом на дебатах.

Дехто, попри все, намагається аналізувати те, як виглядала кожна сторона.

Депутат Мустафа Найєм вважає, що Петро Порошенко на тлі Володимира Зеленського "виглядав гідно".

"Я не впевнений, що потрібно було опускати інститут президента і самовільно в'їжджати на троянському коні в ефір приватного телеканалу, з яким нібито судишся, обзиваєш і обіцяєш закрити. Проте, приїхав, без підготовки відповідав на питання, не втік від критики й влучно відповідав".

Журналіст Іван Яковина порівняв одного із учасників вчорашньої перепалки з президентом США Дональдом Трампом.

"Ліберали на узбережжях голосно обурювалися, яке ж він хамло, бидло і все таке. (І хитренько потирали руки: такий точно не переможе). Але простий народ стогнав від захоплення: нарешті знайшовся чоловік, який в обличчя сказав цим солодкоголосим дармоїдам і корупціонерам у Вашингтоні, те, на що вони дійсно заслуговують", - написав він.

Потім пан Яковина додав:

Журналіст Ельдар Сарахман "визначив" свого переможця вчорашнього ефіру: "Порошенко виграв телефонні дебати у Зеленського".

Дехто вважає, що пан Зеленський вчинив погано, кинувши слухавку в кінці розмови із президентом.

Михайло Бесераб написав, що Петро Порошенко "достойно витримав базарне хамство поки що просто актора Зеленського. Вова довго не протягне. Невихований і зарозумілий індивід".

Інші ж бачать у такій поведінці прояв сили Зеленським, право на яку дає високий рейтинг.

Журналіст Роман Ляшенко написав: "А мені все сподобалося. Петя як і раніше вважає, що він тут головний і може комусь "ставити позиції". Але коли у тебе 29 на 71, то ти отримуєш відповідь: "Нашій команді ніхто не буде ставити позицій. І зараз закінчив я - 19 числа на НСК "Олімпійський". Точка, до побачення".

Фотограф Едуард Крижанівський пригадав з цього приводу епопею зі здачею аналізів.

За результатами ефіру паблік "Баба і Кіт" написав:

Голова офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів висловила почуття багатьох користувачів.

Розвиває здивування від того, що сталося і пропонує відповідь Дарина Гладун.

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