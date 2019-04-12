Кава необов'язкова для виживання, вирішив уряд Швейцарії
Швейцарський уряд хоче ліквідувати свій недоторканий запас кави після того, як заявив, що цей продукт "не є необхідним" для виживання людини.
Швейцарія почала формувати запаси кави на випадок надзвичайної ситуації між Першою і Другою світовими війнами в рамках підготовки до потенційного дефіциту товарів.
У подальші десятиліття вона продовжувала практику формування запасів на випадок воєн, стихійних лих або епідемій.
Тепер влада країни планує припинити цю практику до кінця 2022 року. Але спротив цій ініціативі зростає.
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Наразі кавовий запас Швейцарії складає 15,3 тисячі тонн — цього достатньо для того, аби забезпечити країну протягом трьох місяців.
Навіщо припиняти цю практику?
Зараз уряд каже, що кава "не є необхідною для життя", тому її не потрібно включати до складу резервів на випадок надзвичайних ситуацій.
"Кава не містить майже жодних калорій і тому не є, з фізіологічної точки зору, корисним харчуванням", — заявив Федеральний офіс національної економіки постачання Швейцарії.
Цей план оприлюднили для громадського обговорення, а ухвалити остаточне рішення планують у листопаді.
Але не всі підтримують цю ідею.
Reservesuisse, організація, яка контролює швейцарські запаси харчових продуктів, каже, що 12 з 15 компаній, які формують запаси кави в країні, хочуть продовжувати це робити.
У листі, опублікованому Reuters, говориться, що "підрахунок калорій як основний критерій для визначення життєвої важливості продукту не підходить для кави".
Скільки кави випивають швейцарці?
Жителі Швейцарії - великі шанувальники кави. Вони споживають близько дев'яти кілограмів на людину на рік, за даними Міжнародної організації кави.
Це майже втричі більше, ніж, наприклад, у Великій Британії, де споживається 3,3 кілограма на людину на рік.
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