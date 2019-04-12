Кава необов'язкова для виживання, вирішив уряд Швейцарії

Image caption Жителі Швейцарії споживають близько дев'яти кілограмів кави на людину на рік

Швейцарський уряд хоче ліквідувати свій недоторканий запас кави після того, як заявив, що цей продукт "не є необхідним" для виживання людини.

Швейцарія почала формувати запаси кави на випадок надзвичайної ситуації між Першою і Другою світовими війнами в рамках підготовки до потенційного дефіциту товарів.

У подальші десятиліття вона продовжувала практику формування запасів на випадок воєн, стихійних лих або епідемій.

Тепер влада країни планує припинити цю практику до кінця 2022 року. Але спротив цій ініціативі зростає.

Наразі кавовий запас Швейцарії складає 15,3 тисячі тонн — цього достатньо для того, аби забезпечити країну протягом трьох місяців.

Навіщо припиняти цю практику?

Зараз уряд каже, що кава "не є необхідною для життя", тому її не потрібно включати до складу резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

"Кава не містить майже жодних калорій і тому не є, з фізіологічної точки зору, корисним харчуванням", — заявив Федеральний офіс національної економіки постачання Швейцарії.

Цей план оприлюднили для громадського обговорення, а ухвалити остаточне рішення планують у листопаді.

Але не всі підтримують цю ідею.

Reservesuisse, організація, яка контролює швейцарські запаси харчових продуктів, каже, що 12 з 15 компаній, які формують запаси кави в країні, хочуть продовжувати це робити.

У листі, опублікованому Reuters, говориться, що "підрахунок калорій як основний критерій для визначення життєвої важливості продукту не підходить для кави".

Скільки кави випивають швейцарці?

Жителі Швейцарії - великі шанувальники кави. Вони споживають близько дев'яти кілограмів на людину на рік, за даними Міжнародної організації кави.

Це майже втричі більше, ніж, наприклад, у Великій Британії, де споживається 3,3 кілограма на людину на рік.

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