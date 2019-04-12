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Президент України Петро Порошенко звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

Пана Гордєєва звільнили на основі заяви про відставку за власним бажанням, яку він подав президенту 6 квітня.

10 квітня його відставку підтримав Кабінет Міністрів.

Разом із Гордєєвим у відставку подав його заступник Євген Рищук.

Іншим своїм рішенням президент поклав виконання голови ОДА на першого заступника Гордєєва - Дмитра Бутрія.

Активісти вимагали від президента Петра Порошенка звільнити Гордєєва, оскільки вважали його причетним до організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Такі ж звинувачення висунув і батько Гандзюк.

Сам Андрій Гордєєв ці заяви називав "емоційними" та відкидав усі звинувачення.

Роль активістів

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6 квітня виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк за підсумками зустрічі президента Петра Порошенка з представниками громадських організацій написала на сторінці в Facebook, що президент протягом кількох днів звільнить Гордєєва.

Того ж дня сам Гордєєв подав у відставку з займаної посади за власним бажанням, пояснивши своє рішення у Facebook тим, що "не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини".

"Я не хочу щоб в такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача!", - додав він.

Громадські активісти неодноразово звинувачували Гордєєва та його заступника Рищука у причетності до замаху на Катерину Гандзюк, проте обидва заперечували подібні заяви.

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