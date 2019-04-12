Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА Гордєєва
Президент України Петро Порошенко звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.
Пана Гордєєва звільнили на основі заяви про відставку за власним бажанням, яку він подав президенту 6 квітня.
10 квітня його відставку підтримав Кабінет Міністрів.
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Разом із Гордєєвим у відставку подав його заступник Євген Рищук.
Іншим своїм рішенням президент поклав виконання голови ОДА на першого заступника Гордєєва - Дмитра Бутрія.
Активісти вимагали від президента Петра Порошенка звільнити Гордєєва, оскільки вважали його причетним до організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Такі ж звинувачення висунув і батько Гандзюк.
Сам Андрій Гордєєв ці заяви називав "емоційними" та відкидав усі звинувачення.
Роль активістів
6 квітня виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк за підсумками зустрічі президента Петра Порошенка з представниками громадських організацій написала на сторінці в Facebook, що президент протягом кількох днів звільнить Гордєєва.
Того ж дня сам Гордєєв подав у відставку з займаної посади за власним бажанням, пояснивши своє рішення у Facebook тим, що "не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини".
"Я не хочу щоб в такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача!", - додав він.
Громадські активісти неодноразово звинувачували Гордєєва та його заступника Рищука у причетності до замаху на Катерину Гандзюк, проте обидва заперечували подібні заяви.
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