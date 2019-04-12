"Тримайте планку!" Що порадила Тимошенко Порошенку й Зеленському

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Колишня кандидатка на посаду президента, лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала Володимира Зеленського та Петра Порошенка "не принижувати посаду президента".

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, опублікованому на її сторінці у Facebook.

Напередодні Петро Порошенко і Володимир Зеленським посперечалися в ефірі телеканалу 1+1.

Порошенко запросив Зеленського у студію на дебати "тут і зараз", але останній виявився у Парижі і телефоном заявив, що дебати відбудуться 19 квітня на "Олімпійському", після чого кинув слухавку.

"Ранить душу українцям"

Пані Тимошенко сказала, що подивилася ці "телефонні дебати".

"Те, що я побачила, мені здається, боляче ранить душу всім українцям. Тому що я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави", - сказала лідерка БЮТ.

Вона звернулася до обох учасників діалогу.

Порошенку вона порадила "не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку, і, як би важко не було, захистити статус президента і статус держави".

Також Тимошенко звернулася до "людини, яка, можливо, через декілька тижнів вже може стати новим президентом України", Володимира Зеленського.

Йому вона сказала: "Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борячись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу".

Вона також порадила "просто спробувати залишатися людьми".

Юлія Тимошенко додала, що коли пан Зеленський "кинув трубку практично майже в обличчя діючому президенту", вона "побачила, який стрес це для президента".

"Знаючи про його проблеми зі здоров'ям, у нього просто пересохло в роті і він не міг далі говорити", - сказала пані Тимошенко.

Наостанок вона заявила: "Давайте з честю вийдемо з цієї конкурентної загостреної боротьби, яка вже набуває не дуже добрих ознак".

Юлія Тимошенко також побажала, щоб це все швидше завершилося, щоб перейти до "відродження країни".

Раніше Володимир Зеленський записав відеозвернення до Юлії Тимошенко, запросивши її стати модератором на дебатах між ним та президентом Порошенком.

Жодної публічної відповіді на це з боку штабу Тимошенко не було.

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