У чому звинувачують екс-радника Обами, який готував звіт про Тимошенко?

Копирайт изображения Getty Images/колаж BBC

Колишньому юристу правової служби Білого дому за часів президентства Барака Обами Грегорі Крейгу висунули обвинувачення у наданні неправдивої інформації посадовцям і приховуванні інформації про лобістську діяльність в Україні. Пан Крейг готував незалежний звіт про переслідування Юлії Тимошенко, а згодом його юридична компанія "не знайшла доказів політичної мотивації у вироку Тимошенко", про що повідомлялося на сайті Мін'юсту в 2012 році.

Справу проти 74-річного Грегорі Крейга порушили у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році.

Згідно з текстом обвинувачення, пан Крейг був одним зі співавторів звіту про переслідування Юлії Тимошенко на прохання міністерства юстиції України у 2012 році, при цьому співпрацюючи з піар-компанією, яка займалася покращенням міжнародного іміджу України.

У відеозверненні , викладеному на YouTube, Грегорі Крейг відкинув висунуті проти нього обвинувачення, заявивши, що не вводив в оману офіційні органи США. Він також сказав, що роботу над звітом фінансував Віктор Пінчук.

Представник Віктора Пінчука в коментарі виданню New York Times заявив, що бізнесмен жодним чином не пов'язаний зі звітом і не надавав фінансування для цього.

Згідно з текстом обвинувачення, Грегорі Крейг брехав федеральним прокурорам у міністерстві юстиції США про свою лобістську діяльність за кордоном і приховував інформацію про свою приватну роботу на українську владу.

Згідно з американським законодавством, всі лобісти, які працюють на іноземні уряди, повинні зареєструватися у мін'юсті.

Якщо його визнають винним, йому загрожує максимум п'ять років у в'язниці за кожне з обвинувачень, а також штраф у розмірі близько 250 тисяч доларів.

Пан Крейг працював над завданням для української влади під час його роботи в адміністрації Обами, коли він працював в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, де був провідним партнером.

Діяльність Крейга, за повідомленнями, була частиною незаконної лобістської діяльності в Україні Пола Манафорта, колишнього голови передвиборчого штабу Дональда Трампа.

Як повідомляє New York Times, проект про звіт на фірму Крейга направив Манафорт, який у той час був політичним консультантом, що представляв інтереси Віктора Януковича. "Манафорт прагнув використати звіт для зменшення критики Януковича з боку Заходу", - зазначає видання.

Пол Манафорт став першим колишнім радником Трампа, якого заарештували в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, хоча його обвинувачення стосувалися лише його консультаційних послуг в Україні. У березні його засудили до позбавлення волі, визнавши винним у фінансовому шахрайстві, ухиленні від сплати податків, змові проти держави та змові з метою перешкоджання правосуддю.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Пола Манафорта визнали винним і засудили до позбавлення волі за лобіювання в Україні в часи Януковича

Обвинувачення проти Грегорі Крейга висунула прокуратура США в окрузі Колумбія. Справу направив у міністерство юстиції спецпрокурор.

Про що йдеться в обвинуваченні

Згідно з документом, пана Крейга звинувачують не у порушенні законів про іноземне лобіювання, а лише в наданні неправдивих свідчень.

У тексті обвинувачення зазначено, що пан Крейг приховав інформацію щодо його контактів зі ЗМІ і зазначив неправдиві свідчення в документах, наданих генеральному прокурору, згідно з законодавством США про лобіювання закордоном.

Згідно з документом, Грегорі Крейг на прохання української влади готував незалежний звіт щодо переслідування Юлії Тимошенко, яке "багато західних урядів і ЗМІ вважали політично вмотивованим і несправедливим".

"Україна планувала використати цей звіт як частину стратегії, яку проводив американський лобіст, якого Україна найняла, зокрема, для того, щоб покращити міжнародний імідж України", - йдеться в обвинуваченні.

Копирайт изображения ALEX WONG/GETTY IMAGES Image caption Грегорі Крейг працював в адміністрації президента США під час президентства Барака Обами

Згідно з документом, під час роботи над звітом пан Крейг приїздив до Києва у квітні 2012 року.

Згідно з документом, за роботу над звітом фірма Крейга отримала 4 млн доларів, які сплатила "приватна особа". Водночас, згідно з угодою з мін'юстом України, вартість цієї роботи становила лише 95 тис. гривень (близько 12 тис. доларів), зазначено в документі.

Там також зазначено, що пан Крейг "злив" звіт журналістам до офіційного оприлюднення на прохання лобіста, який використав це для піару позиції української влади.

Як зазначено в документі, у статті, яка вийшла після цього, йшлося про те, що звіт дійшов висновку про те, що під час судового розгляду було порушено важливі законні права Юлії Тимошенко, але "здається, що юристи з фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom сильно схиляються на сторону уряду президента Віктора Януковича, який замовив звіт".

Видання та журналісти в тексті обвинувачення не називаються, проте вказані там цитати зі статті містяться в матеріалі New York Times, опублікованому 12 грудня 2012 року.

У повідомленні на сайті міністерства юстиції України зазначено, що юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom "не знайшла доказів політичної мотивації у вироку Тимошенко".

Згідно з текстом обвинувачення, зважаючи на обставини, пан Крейг мав зареєструватися як агент України, але він цього навмисно уникав. "Реєстрація вимагала б розкрити інформацію про отримані 4 млн доларів, поставила б під сумнів незалежність звіту та пана Крейга і завадила б йому та іншим представникам його фірми пізніше повернутися на державні посади", - зазначено в документі.

У січні цього року фірма Skadden виплатила Мін'юсту США 4,6 млн доларів, визнавши надання неправдивих даних про діяльність в Україні. Ім'я пана Крейга не фігурувало в домовленості про суму виплати.

Що каже Крейг

Копирайт изображения Pool Image caption Грегорі Крейг у 2009 році

Сам Грегорі Крейг у відеозверненні назвав обвинувачення "безпрецедентними і невиправданими" і зазначив, що ніколи не вводив в оману американську владу.

Він розповів, що у 2012 році дійсно працював над звітом щодо переслідування Юлії Тимошенко на прохання міністерства юстиції України.

Пан Крейг додав, що його попросили цим зайнятися від імені українського бізнесмена Віктора Пінчука, який і фінансував цей проект.

Представник Віктора Пінчука зазначив у коментарі New York Times, що бізнесмен "не був пов'язаний із проектом, ані професійно, ані особисто" і "не був джерелом жодних коштів, які використали для оплати фірмі Skadden за складання звіту".

Екс-радник адміністрації Обами у відео пояснив, що на початку роботи його команда вивчила вимоги закону США про реєстрацію іноземних агентів і дійшла висновку, що немає потреби реєструватися як іноземний агент.

Він також зазначив, що звіт був критичним щодо справи Тимошенко, і додав, що не обговорював цей звіт ні з ким з американських посадовців, не лобіював на користь України і не допомагав Україні з піаром цього звіту, а отже не є агентом уряду України, як він вже пояснював прокуратурі Нью-Йорка.

Ще до висунення офіційних обвинувачень адвокати пана Крейга заявили, що він не винен.

Представники пана Крейга також зазначили, що його діяльність вже розслідувала прокуратура Південного округу Нью-Йорку, але жодних обвинувачень йому тоді не висунули.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.