Найкращі фотографії року. Переможці World Press Photo
11 квітня були оприлюднені переможці конкурсу World Press Photo - найпрестижнішої премії в області фотожурналістики. BBC публікує роботи, що посіли перші місця в різних категоріях.
Фотографією року стала робота Джона Мура, який працює в агентстві Getty Images. Раніше він вже ставав лауреатом Пулітцерівської премії.
Фотограф зробив цей знімок у червні 2018 року на кордоні США і Мексики. Маленька дівчинка, на очах в якої прикордонник обшукує її маму, гірко плаче.
Через наплив мігрантів до США минулого року генеральний прокурор Джефф Сешнс оголосив про кримінальне переслідування тих, хто нелегально перетинатиме кордон.
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Незабаром з'явилася інформація, що маленьких дітей силою забирають у затриманих на кордоні батьків.
Батько цієї дівчинки, який залишився в Гондурасі, пізніше розповів, що її не розлучали з мамою, а саме рішення генпрокурора під тиском громадськості скасував Дональд Трамп.
У номінації "Новини" перемогла робота Кріса Маграта "Зникнення Джамаля Хашоггі". На фото чоловік (можливо, охоронець) намагається стримати репортерів біля консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, куди в цей момент заходять слідчі.
У категорії "Природа" на першому місці робота Бенсе Мате. Пронизлива фотографія жабенят без лапок, яких викинули назад у воду.
Переможець в номінації "Портрети" - робота Фінбара О'Райлі "Мода Дакара".
У категорії "Спорт" переміг Джон Т. Педерсен з роботою "Бокс у Катанзі". Фотографія була зроблена в боксерському клубі в трущобах Кампали, що в Уганді.
Знімок Брента Стіртона "Акашинга - Хоробрі" посів перше місце в категорії "Довкілля".
На фото - 30 річна Петронелла Чігумбура, член групи "Акашинга", до якої входять виключно жінки. Вони борються з браконьєрами в Зімбабве.
Членів групи набирають серед місцевих мешканок, жінки постійно тренуються - зокрема, опановують мистецтво маскування.
Перше місце в номінації "Проблеми сучасності" отримав знімок російського фотографа Діани Маркосян "Кубаніта, зроблений на Кубі. На фото - святкування кінсеаньєри (15-річчя) дівчини на ім'я Пура, в якої діагностували пухлину головного мозку. Лікарі не сподівалися, що вона проживе хоча б до 13 років.
В номінації "Фоторепортаж року" переміг Пітер Тен Хупен з фотографіями мігрантів, які сподіваються потрапити до США. На фото молоді люди намагаються залізти на вантажівку, аби швидше дістатися до американо-мексиканського кордону.
Усі фото надані World Press Photo.