Найкращі фотографії року. Переможці World Press Photo

11 квітня були оприлюднені переможці конкурсу World Press Photo - найпрестижнішої премії в області фотожурналістики. BBC публікує роботи, що посіли перші місця в різних категоріях.

Фотографією року стала робота Джона Мура, який працює в агентстві Getty Images. Раніше він вже ставав лауреатом Пулітцерівської премії.

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Фотограф зробив цей знімок у червні 2018 року на кордоні США і Мексики. Маленька дівчинка, на очах в якої прикордонник обшукує її маму, гірко плаче.

Через наплив мігрантів до США минулого року генеральний прокурор Джефф Сешнс оголосив про кримінальне переслідування тих, хто нелегально перетинатиме кордон.

Незабаром з'явилася інформація, що маленьких дітей силою забирають у затриманих на кордоні батьків.

Батько цієї дівчинки, який залишився в Гондурасі, пізніше розповів, що її не розлучали з мамою, а саме рішення генпрокурора під тиском громадськості скасував Дональд Трамп.

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У номінації "Новини" перемогла робота Кріса Маграта "Зникнення Джамаля Хашоггі". На фото чоловік (можливо, охоронець) намагається стримати репортерів біля консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, куди в цей момент заходять слідчі.

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У категорії "Природа" на першому місці робота Бенсе Мате. Пронизлива фотографія жабенят без лапок, яких викинули назад у воду.

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Переможець в номінації "Портрети" - робота Фінбара О'Райлі "Мода Дакара".

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У категорії "Спорт" переміг Джон Т. Педерсен з роботою "Бокс у Катанзі". Фотографія була зроблена в боксерському клубі в трущобах Кампали, що в Уганді.

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Знімок Брента Стіртона "Акашинга - Хоробрі" посів перше місце в категорії "Довкілля".

На фото - 30 річна Петронелла Чігумбура, член групи "Акашинга", до якої входять виключно жінки. Вони борються з браконьєрами в Зімбабве.

Членів групи набирають серед місцевих мешканок, жінки постійно тренуються - зокрема, опановують мистецтво маскування.

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Перше місце в номінації "Проблеми сучасності" отримав знімок російського фотографа Діани Маркосян "Кубаніта, зроблений на Кубі. На фото - святкування кінсеаньєри (15-річчя) дівчини на ім'я Пура, в якої діагностували пухлину головного мозку. Лікарі не сподівалися, що вона проживе хоча б до 13 років.

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В номінації "Фоторепортаж року" переміг Пітер Тен Хупен з фотографіями мігрантів, які сподіваються потрапити до США. На фото молоді люди намагаються залізти на вантажівку, аби швидше дістатися до американо-мексиканського кордону.

Усі фото надані World Press Photo.