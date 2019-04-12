Зробив фото під спідницею - сів на два роки. В Англії

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В Англії та Уельсі набув чинності закон, за яким за таємне фотографування жінок під спідницею (апскьортинг) можна отримати два роки в'язниці.

У документі вказано, що "оперування обладнанням" під одягом іншої людини з метою сфотографувати чи зняти на відео геніталії, сідниці чи спідню білизну є різновидом вуайєризму і може нести за собою покарання у вигляді штрафу або ув'язнення.

Апскьортинг (від англ. upskirting - задирання спідниці) став серйозною проблемою з появою смартфонів. Саме тому відповідні статті у законодавстві різних країн почали з'являтися лише нещодавно, і поки що таких країн небагато.

В Англії кампанію за те, аби офіційно визнати апскьортинг злочином, розпочала жителька Лондона Джина Мартін у 2017 році.

Влітку того ж року вона стала жертвою нахабного, демонстративного апскьортингу під час концерту в Гайд-парку: чоловік просунув їй телефон поміж ніг і почав робити знімки.

Поліцейські його затримали, поговорили з ним і попросили видалити всі зроблені фото - це було все, що вони могли зробити.

Після цього випадку Джина ініціювала кампанію за схвалення закону, який би дозволив карати за таку поведінку.

Копирайт изображения AFP Image caption Джина Мартін ініціювала кампанію за те, аби офіційно визнати апскьортинг злочином

"Я на сьомому небі. 18 місяців виснажливої, емоційної роботи. Я завжди думала, що в політиці нічого не зміниш, але з'ясувалося, що все можливо - потрібна лише воля і допомога правильних людей", - каже жінка.

Онлайн-петиція Джини Мартін зібрала десятки тисяч підписів і зрештою привела до того, що на проблему звернули увагу британські політики.

Одразу після початку цієї кампанії BBC спілкувалася з кількома жінками, які стали жертвами апскьортингу.

Одну з них незнайомець сфотографував на автобусній зупинці. Іншу, вчительку за професією, фотографували ззаду і знизу учні-підлітки. Третя бачила, як незнайомець у магазині фотографує під спідницею її 18-річну доньку.

"Не можу повірити, що апскьортинг не підпадає під категорію сексуального домагання чи злочину. Це вторгнення в особистий простір. Не можна, щоб це сходило з рук лише тому, що в нас немає законів, які це регулюють", - сказала тоді одна зі співрозмовниць BBC.

В яких країнах апскьортинг вважається злочином?

Австралія: апскьортинг визнаний правопорушенням в усіх штатах

Нова Зеландія: за таємне фотографування і відеозйомку інтимних частин тіла, зберігання таких матеріалів і їх розповсюдження можна отримати до трьох років

Індія: за той же злочин передбачено до трьох років в'язниці

США: таємне фотографування інтимних частин тіла карається у деяких штатах

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