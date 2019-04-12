Зеленський і Порошенко зустрілися з Макроном у Парижі

Володимир Зеленський і Петро Порошенко у п'ятницю зустрілися з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі.

Першим пан Макрон прийняв Володимира Зеленського. Зустріч проходила в закритому форматі.

Судячи з короткого відео з кімнати переговорів, яке "Команда Зеленського" оприлюднила у соцмережах, окрім лідера "95 кварталу" на зустрічі з його боку були присутні голова його передвиборчого штабу Іван Баканов, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк і колишній член НАЗК Руслан Рябошапка.

Згодом своїми враженнями від спілкування з Макроном Володимир Зеленський поділився з журналістами "Радіо Свобода".

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалося", - сказав він.

За словами пана Зеленського, разом із Макроном вони встигли обговорити "найважливіші питання українського суспільства".

"Про що говорили? Про життя, про головне. Говорили про припинення війни на Донбасі", - розповів Зеленський.

"Нічого виняткового"

За кілька годин після зустрічі із Володимиром Зеленським Емманюель Макрон також прийняв Петра Порошенка.

Напередодні в Єлисейському палаці запевнили, що у такій подвійній зустрічі одразу з обома кандидатами в президенти України немає "нічого виняткового".

Там нагадали, що раніше французький президент напередодні виборів в Ізраїлі так само приймав тамтешнього опозиційного політика Яіра Лапіда.

Водночас формат обох зустрічей дещо відрізняється: якщо прийом Петра Порошенка супроводжувався участю Республіканської гвардії, то Зеленського приймали у більш "неформальній" атмосфері.

Після переговорів президент України розповів, що їх головною темою було питання припинення війни і звільнення заручників.

"Перше питання, яке я піднімав на переговорах - встановлення миру. Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу ж після президентських виборів готові приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу", - сказав президент.

"Міні-дебати"

Напередодні ввечері в ефірі телеканалу "1+1" Петро Порошенко і Володимир Зеленський поговорили по телефону - коротка розмова перетворилася на суперечку щодо дебатів, в кінці якої лідер студії "Квартал 95" кинув слухавку зі словами "А тепер закінчив я: 19 числа на НСК "Олімпійський". Крапка".

Це була їхня перша публічна розмова за увесь час передвиборчої кампанії.

Жорстка форма спілкування між обома кандидатами викликала бурхливу реакцію у соцмережах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ввечері у четвер Порошенко і Зеленський публічно поспілкувалися вперше за увесь час передвиборчої кампанії. Розмова не задалася

Прокоментувала ситуацію навіть Юлія Тимошенко, яка після поразки у першому турі президентських виборів на публіці з'являлася нечасто.

Порошенка вона закликала "не ставати частиною чужого шоу", а Зеленського - "не нищити честь і гордість президентського статусу".

Що з рейтингами?

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня - 21 квітня.

Згідно з останнім опитуванням, яке на початку квітня провела соціологічна група "Рейтинг", Зеленський випереджає Порошенка більш ніж вдвічі.

Серед тих виборців, які точно прийдуть на вибори, лідера студії "Квартал 95" підтримують 60,8% опитаних, тоді як за чинного президента України готові проголосувати 24,4%.

У першому турі Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, Порошенко - 15,95%.

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