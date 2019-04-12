Зеленський і Порошенко зустрілися з Макроном у Парижі
Володимир Зеленський і Петро Порошенко у п'ятницю зустрілися з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі.
Першим пан Макрон прийняв Володимира Зеленського. Зустріч проходила в закритому форматі.
Судячи з короткого відео з кімнати переговорів, яке "Команда Зеленського" оприлюднила у соцмережах, окрім лідера "95 кварталу" на зустрічі з його боку були присутні голова його передвиборчого штабу Іван Баканов, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк і колишній член НАЗК Руслан Рябошапка.
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Згодом своїми враженнями від спілкування з Макроном Володимир Зеленський поділився з журналістами "Радіо Свобода".
"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалося", - сказав він.
За словами пана Зеленського, разом із Макроном вони встигли обговорити "найважливіші питання українського суспільства".
"Про що говорили? Про життя, про головне. Говорили про припинення війни на Донбасі", - розповів Зеленський.
"Нічого виняткового"
За кілька годин після зустрічі із Володимиром Зеленським Емманюель Макрон також прийняв Петра Порошенка.
Напередодні в Єлисейському палаці запевнили, що у такій подвійній зустрічі одразу з обома кандидатами в президенти України немає "нічого виняткового".
Там нагадали, що раніше французький президент напередодні виборів в Ізраїлі так само приймав тамтешнього опозиційного політика Яіра Лапіда.
Водночас формат обох зустрічей дещо відрізняється: якщо прийом Петра Порошенка супроводжувався участю Республіканської гвардії, то Зеленського приймали у більш "неформальній" атмосфері.
Після переговорів президент України розповів, що їх головною темою було питання припинення війни і звільнення заручників.
"Перше питання, яке я піднімав на переговорах - встановлення миру. Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу ж після президентських виборів готові приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу", - сказав президент.
"Міні-дебати"
Напередодні ввечері в ефірі телеканалу "1+1" Петро Порошенко і Володимир Зеленський поговорили по телефону - коротка розмова перетворилася на суперечку щодо дебатів, в кінці якої лідер студії "Квартал 95" кинув слухавку зі словами "А тепер закінчив я: 19 числа на НСК "Олімпійський". Крапка".
Це була їхня перша публічна розмова за увесь час передвиборчої кампанії.
Жорстка форма спілкування між обома кандидатами викликала бурхливу реакцію у соцмережах.
Прокоментувала ситуацію навіть Юлія Тимошенко, яка після поразки у першому турі президентських виборів на публіці з'являлася нечасто.
Порошенка вона закликала "не ставати частиною чужого шоу", а Зеленського - "не нищити честь і гордість президентського статусу".
Що з рейтингами?
Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня - 21 квітня.
Згідно з останнім опитуванням, яке на початку квітня провела соціологічна група "Рейтинг", Зеленський випереджає Порошенка більш ніж вдвічі.
Серед тих виборців, які точно прийдуть на вибори, лідера студії "Квартал 95" підтримують 60,8% опитаних, тоді як за чинного президента України готові проголосувати 24,4%.
У першому турі Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, Порошенко - 15,95%.
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