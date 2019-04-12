У Швеції поліцейських звинуватили у вбивстві 20-річного хлопця з іграшковою зброєю

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Трьох шведських поліцейських звинувачують у причетності до вбивства 20-річного хлопця з синдромом Дауна.

Правоохоронці відкрили вогонь у 20-річного Еріка Торелла: за їхніми словами, вони зробили це у відповідь на "загрозливу ситуацію". Інцидент трапився ще в серпні минулого року.

Катаріна Содерберг, мама загиблого, каже, що в руках її сина в той момент була іграшкова зброя, яка виглядала як "пістолет-кулемет".

Двох поліцейських звинувачують у непрофесійній поведінці, одного - у вбивстві.

У день загибелі Ерік Торелл зник з дому, а вже за кілька годин правоохоронці отримали повідомлення про те, що у Стокгольмі помітили чоловіка зі зброєю.

Офіцери знайшли Торелла в житловому будинку в районі Васастан і наказали йому кинути її на землю. Цю вимогу він не виконав, і по ньому відкрили вогонь.

"Я дійшов висновку, що поліцейські не слідували всім інструкціям, яким повинні були слідувати, і якби вони це зробили - вони б зрозуміли, що Ерік не був для них загрозою", - сказав прокурор Мартін Тіден в розмові з журналістами.

Одразу після стрілянини Торелла доставили до найближчої лікарні, де він незабаром помер.

"Не можна допустити, щоб таке трапилося знову", - додав Мартін Тіден.

Мама Еріка Торелла згадує про свого сина як про "найдобрішу людину в світі" і каже, що "він би й мухи не образив".

Жінка висловила сподівання, що незабаром всі дізнаються правду про те, як помер її син, а винних покарають.

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