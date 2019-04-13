Судан: лідер військового перевороту подав у відставку

Копирайт изображения AFP Image caption Авад ібн Ауф пішов у відставку наступного дня після того, як став головою військової ради

Голова військової ради Судану Авад ібн Ауф оголосив про свою відставку наступного дня після здійснення державного перевороту, під час якого відсторонили від влади президента країни Омара аль-Башира.

Про це він заявив по державному телебаченню, назвавши також свого наступника. Ним став генерал-полковник Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Армія заявила, що залишиться при владі на два роки, після чого в країні проведуть вибори.

Але лідери демонстрантів кажуть, що відмовляються залишати вулиці, поки військові не віддадуть владу в руку цивільних.

Відсторонення 75-річного президента Омана аль-Башира, який керував країною майже 30 років, сталося після тривалих заворушень, які почалися в грудні через підвищення цін.

Пан ібн Ауф був головою військової розвідки під час конфлікту в Дарфурі у 2000-х роках. У 2007 році США наклало на нього санкції.

Нова людина, яка прийде на його місце, також обіймає важливу посаду серед військових, але, як повідомляє AP, біографія Бурхана чистіша, ніж в інших суданських генералів. Він також розповів, що зустрічався з учасниками демонстрацій, щоб почути їхні думки.

Копирайт изображения AFP Image caption Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан розмовляв з протестувальниками

Через конфлікт у Дарфурі Міжнародний кримінальний суд звинуватив Омана аль-Башира у скоєнні військових злочинів і злочинах проти людяності.

Однак військова влада заявила, що не планує екстрадицію поваленого президента.

Сам він відкидає обвинувачення, але його можуть також судити в Судані.

Очільник на день

Попри відсторонення Башира у четвер, 11 квітня, протестувальники відмовилися розійтися, натомість влаштувавшись біля штаб-квартири армії у столиці Хартумі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Демонстранти лишилися на вулицях Хартума вночі

У військовій раді заявили, що не прагнуть до влади і що вирішуватимуть майбутнє країни демонстранти, а армія стежитиме за громадським порядком.

За кілька годин ібн Ауф оголосив, що йде у відставку, а на його місце прийде генерал-полковник Бурхан.

У таборі демонстрантів таку звістку сприйняли з радістю, але згодом оголосили, що протести не припиняться.

Протестувальники оголосили, що вимагають, або збройні сили негайно передали владу цивільним.

Вони також вимагають припинити практику прийняття рішень "лідерами, які не представляють народ" та позбавитися "всіх символів колишнього режиму, які були задіяні у злочинах проти людей".

Демонстранти оголосили, що протести триматимуть, поки їхні вимоги не виконають.

Тим часом, як повідомила поліція, 11 та 12 квітня під час протестів від випадкових куль загинули щонайменше 16 людей.

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