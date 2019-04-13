Офіційну машину посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко навмисно протаранив автомобіль. Посольский автомобіль у цей момент стояв перед будівлею посольства України у Лондоні.

Як повідомляє Sky News, самої пані Галібаренко на той момент не було у посольстві.

У повідомленні посольства йдеться про те, що інцидент стався близько 10 години ранку. Наїзд стався на заході Лондона в районі Голанд парк, де розташовано кілька посольств.

На місце події викликали поліцію, яка заблокувала підозрілий автомобіль. Попри це нападник вдарив машину посла вдруге, повідомляють в українському посольстві.

Коли на місце прибули поліцейські, нападник також направив машину в їхній бік. При цьому, уточнюють у поліції, нападник зачепив кілька припаркованих біля посольства автомобілів.

"У відповідь поліція була змушена відкрити вогонь по транспортному засобу злочинця", - повідомляють у посольстві.

Нападника затримали і відвезли до поліцейської дільниці. Під час затримання поліцейські використали електрошокер.

Ніхто з співробітників посольства не постраждав. Наразі поліція з'ясовує особу підозрюваного та мотив нападу.

Копирайт изображения www.facebook.com/ukraine.in.uk Image caption Вхід до посольства України у Великій Британії

На фото, які розміщують у соціальних медіа видно, що район довкола посольства оточили.

За повідомленнями Metropolitan Police, правоохоронці затримали чоловіка віком приблизно 40 років. В якості запобіжного заходу його доправили до центральної лікарні Лондона. Повідомляють, що він не отримав серйозних травм.

Поліція не розглядає напад як терористичний.

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