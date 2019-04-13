Постріли біля посольства: машину посла України у Великій Британії протаранив автомобіль
Офіційну машину посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко навмисно протаранив автомобіль. Посольский автомобіль у цей момент стояв перед будівлею посольства України у Лондоні.
Як повідомляє Sky News, самої пані Галібаренко на той момент не було у посольстві.
У повідомленні посольства йдеться про те, що інцидент стався близько 10 години ранку. Наїзд стався на заході Лондона в районі Голанд парк, де розташовано кілька посольств.
На місце події викликали поліцію, яка заблокувала підозрілий автомобіль. Попри це нападник вдарив машину посла вдруге, повідомляють в українському посольстві.
Коли на місце прибули поліцейські, нападник також направив машину в їхній бік. При цьому, уточнюють у поліції, нападник зачепив кілька припаркованих біля посольства автомобілів.
"У відповідь поліція була змушена відкрити вогонь по транспортному засобу злочинця", - повідомляють у посольстві.
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Нападника затримали і відвезли до поліцейської дільниці. Під час затримання поліцейські використали електрошокер.
Ніхто з співробітників посольства не постраждав. Наразі поліція з'ясовує особу підозрюваного та мотив нападу.
На фото, які розміщують у соціальних медіа видно, що район довкола посольства оточили.
За повідомленнями Metropolitan Police, правоохоронці затримали чоловіка віком приблизно 40 років. В якості запобіжного заходу його доправили до центральної лікарні Лондона. Повідомляють, що він не отримав серйозних травм.
Поліція не розглядає напад як терористичний.
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