У США відкликали з продажу мільйони дитячих колисок, в яких гинули немовлята
Виробник дитячих товарів Fisher-Price відкликав майже п'ять мільйонів власних колисок-гойдалок після повідомлень про те, що вони спричинили десятки дитячих смертей.
Про відкликання Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) оголосила у п'ятницю.
На сайті комісії йдеться по те, що через дану модель колиски-гойдалки з часу її випуску у 2009 році померло щонайменше 30 немовлят.
В офіційній заяві власник Fisher-Price підтвердив, що добровільно відкликає власний продукт, проте наполіг на тому, що колиски безпечні.
- "Розумне" батьківство: новітні технології в догляді за немовлям
- Як правильно спати. Секрети сну від тренера чемпіонів
У CPSC зявили, що знають про 10 випадків загибелі немовлят, які лежали у колисці моделі Rock 'n Play, через те, що вони не були зафіксовані та переверталися зі спини на бік або живіт.
Всім немовлятам було щонайменше по три місяці.
Fisher-Price попередили споживачів про те, що їм потрібно відмовлятися від колисок щойно їхні немовлята починають перевертатися.
"Хоча ми продовжуємо бути впевненими у безпечності нашого товару, врахувавши повідомлення про випадки, коли продукт використовували всупереч попередженням та без дотримання інструкцій з безпеки, в партнерстві з Комісією з безпеки споживчих продуктів (CPSC) ми вирішили, що добровільно відкликати колиски - це найкраще, що ми можемо зараз зробити", - оголосили у Fisher-Price.
У CPSC підрахували, що потрібно буде відкликати 4.7 мільйонів колисок.
Там також закликали батьків негайно припинити використовувати ці колиски-гойдалки та звернутися до Fisher-Price за відшкодуванням.
На початку цього тижня Американська академія педіатрії (ААП) назвала колиску "смертельною" та закликала відкликати продукт.
"Багато хто з батьків, купуючи товари для свого немовля або дитини, вважає, що, якщо вони продаються в магазині, то повинні бути безпечним для використання. Трагічно, але це не так", - заявив президент ААП Кайле Ясуда.
В ААП послалися на звіт американського веб-сайту Consumer Reports, який пов'язує продукт із 32 випадками загибелі дітей.
Поради для безпечного дитячого сну
- Немовлята мають завжди спати на спині з ногами внизу ліжка
- Заправляйте ковдру їм під руки та не кладіть до ліжка м'які бортики, подушки та м'які іграшки
- Не давайте немовляті перегріватися або переохолоджуватися
- Нічим не накривайте голову дитини
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.