Кіт Ассанжа знайшовся. Світові ЗМІ шукали його кілька днів

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У Twitter сайту Wikileaks з'явилося відео, де видно, як кіт, що два роки прожив з Джуліаном Ассанжем і встиг стати справжньою інтернет-зіркою, спостерігає за затриманням хазяїна по телевізору.

У четвер Ассанжа арештували в Лондоні за запитом США. Його звинувачують у змові з інформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою крадіжки і публікації секретних урядових документів.

У США йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, який отримав притулок у Росії, назвав випадок з Ассанжем "чорним моментом для світової преси".

Окрім того, засновника Wikileaks визнали винним у порушенні умов звільнення під заставу у 2012 році - саме тоді Ассанж сховався у посольстві Еквадору в Лондоні, де перебував впродовж останніх семи років. Тепер еквадорська влада дала Великій Британії згоду на арешт Ассанжа.

Після затримання засновника Wikileaks, чимало людей непокоїлися через долю його кота Джеймса. У посольстві Еквадору заявляли, що кота там вже давно немає, але куди саме він подівся, там повідомити не змогли.

Найбільше за кота хвилювалися інтернет-користувачі, що були підписані на сторінки Джеймса в соцмережах.

У суботу ввечері в акаунті Wikileaks нарешті з'явилося відео з котом Ассанжа. Щоправда, з нього так і не зрозуміло, куди Джеймса відправили з еквадорського посольства.

"Ми можемо підтвердити, що кіт Ассанжа у безпеці. Ассанж у середині жовтня попросив своїх адвокатів врятувати кота від загроз посольства. Вони возз'єднаються на свободі".

На відео кіт, знятий на тлі телевізора, де демонструють, як Ассанжа виводять з еквадорського посольства.

Що це за кіт?

Десятитижневе кошеня в'їхало в посольство Еквадору 9 травня 2016 року. Того дня у Twitter з'явилося фото кошеняти з підписом: "Новий дім! Я прибув!"

Преса писала, що кота подарували діти засновника WikiLeaks, які хотіли розбавити самотність батька. Пізніше журнал New Yorker з посиланням на знайомого Ассанжа написав, що ця версія не відповідає дійсності, а звідки взявся кіт - невідомо.

"Джуліан дивився на кота десь півгодини, намагаючись знайти йому застосування, а потім вирішив: "Скажемо, що він від моїх дітей", - розповідав анонімний знайомий Ассанжа.

Так чи інакше, кошеня одразу завело собі акаунт у Twitter під ніком @EmbassyCat ("посольський кіт"). Пізніше журналісти дізналися, що Ассанж назвав кота Джеймсом, однак New Yorker написав, що постійного імені у нього взагалі немає, і час від часу воно змінюється.

Кіт став знаменитістю і постійним об'єктом уваги фоторепортерів, які чергували біля посольства, здебільшого - завдяки своїм краваткам.

Джеймс потрапляв в об'єктиви камер щоразу, коли журналісти збиралися біля входу до дипломатичної місії Еквадору.

Коли Ассанж говорив про важливі речі, наприклад, коментував рішення закрити справу про зґвалтування, за якою він проходив як обвинувачений у Швеції, Джеймс у червоно-білій краватці визирав з вікна посольства.

Тоді Джеймсу присвятили окрему новину в провідних лондонських журналах. "Джуліан Ассанж надягнув на кота краватку в червону смужку", - писав журнал TimeOut.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Кіт, який визирає з вікна в різнокольорових краватках, став символом і візитівкою добровільного ув'язнення Ассанжа в посольстві Еквадору

З того дня кіт регулярно розважав журналістів, які чергували біля посольства, та перехожих, з'являючись у вікнах посольства.

У дні важливих заяв Ассанж надягав на нього краватки - в день, коли британський суд відмовився закрити справу щодо Ассанжа, Джеймс вдягнув райдужну краватку, а потім - синьо-білу.

Шанувальники Ассанжа шукали в їхніх кольорах певне значення, але не знайшли, і швидко перестали.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Джуліан Ассанж і Джеймс стали героями показу легендарного модельєра Вів'єн Вествуд

Непогано йшли справи у кота в соцмережах. Сьогодні у нього близько 5,5 тисяч фоловерів у Instagram і 32 тисячі в Twitter. Кількість акаунтів-імітаторів обчислюється десятками.

Джеймс фотографувався зі знаменитостями, які приходили до Ассанжа, недовірливо поглядав на припарковані біля посольства поліцейські автомобілі та нападав на телевізор, коли показували дебати Гілларі Клінтон і Дональда Трампа (для цього Ассанж спеціально дражнив його).

Наприклад, на цьому фото кіт позує з американським режисером Майклом Муром.

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