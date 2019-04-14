У США скандал через слова першої конгресвумен у хіджабі про теракти 11 вересня

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Конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар потрапила під шквал критики через своє висловлювання щодо терактів 11 вересня 2001 року.

Своє обурення висловив, зокрема, президент США Дональд Трамп. На його сторінці у Twitter з'явилося відео, де кадри терактів у Нью-Йорку супроводжуються словами Ільхан Омар про ті події: "Певні люди дещо зробили".

Опоненти звинуватили Омар у применшенні трагедії 11 вересня, а демократи вступилися за неї: кажуть, її слова вирвали з контексту. Дональда Трампа вони звинуватили у розпалюванні ненависті до мусульман.

Хто така Ільхан Омар?

Ільхан Омар обралася до Палати представників від штату Міннесота в листопаді минулого року. Вона стала однією з двох перших мусульманок, що потрапили до Конгресу США.

Її родина перебралася до США із Сомалі. Омар - перша конгресвумен, що носить хіджаб.

Попри те, що Омар - все ще новачок у великій політиці, це не перший випадок, коли вона опиняється в центрі скандалу.

Раніше її звинувачували в антисемітизмі через висловлювання, яких вона припустилася щодо Ізраїлю і проізраїльських лобістів. Зрештою Омар вибачилася і сказала, що "слухає і навчається".

Також Омар обурювалася антимусульманською риторикою, яка її оточує, - зокрема критикувала республіканський плакат, де вона зображена на тлі веж-близнюків.

Що вона сказала?

Скандальне "Певні люди дещо зробили" - це цитата з промови пані Омар, з якою вона виступала перед правозахисниками наприкінці березня. Вона говорила, зокрема, про проблеми ісламофобії і згадувала нещодавній напад на мечеть у Новій Зеландії.

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Фрагмент її виступу, частину якого використали у відео Дональда Трампа, стосувався поводження з мусульманами після терактів 11 вересня.

"Ось правда. Дуже тривалий час ми жили у дискомфорті, пов'язаному з тим, що ми відчували себе громадянами другого сорту. І, чесно кажучи, я від цього втомилася - кожен мусульманин у цій країні має втомитися від цього. Рада з американо-ісламських відносин (CAIR) була створена після 11 вересня тому що вони зрозуміли, що певні люди дещо зробили і що всі ми почали втрачати доступ до громадянських свобод".

Пізніше Washington Post перевірила слова Омар і написала, що насправді CAIR створили ще у 1994. Тоді прес-секретар пані Омар уточнив, що вона обмовилася і мала на увазі, що після терактів 11 вересня розмір організації сильно збільшився.

Як у США відреагували на слова Ільхан Омар?

Слова конгресвумен про "певних людей, які дещо зробили" почали активно обговорювати 9 квітня.

Представник Республіканської партії зі штату Техас Ден Креншоу назвав вислів конгресвумен чимось "незбагненним".

"Вона не тільки антисемітка, вона ще й антиамериканка. 11 вересня близько трьох тисяч американців загинули через ісламських терористів, а вона каже "Певні люди дещо зробили", - написала очільниця Національного республіканського комітету Рона Макденіел

Видання New York Post помістило на першу шпальту фото веж-близнюків з підписом "Ось ваше щось".

Водночас чимало користувачів соцмереж стали на захист Ільхан Омар.

Її підтримали й політики від Демократичної партії, які планують балотуватися на пост президента на найближчих виборах.

Берні Сандерс назвав відеоролик Трампа "жахливими і небезпечними нападками" на пані Омар.

Деякі сенатори-демократи звинуватили президента США у розпалюванні ненависті.

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