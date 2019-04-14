Порошенко приїхав на "Олімпійський". Зеленського не дочекався
Петро Порошенко, як і обіцяв, приїхав на НСК "Олімпійський", аби провести дебати з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. Лідер студії "Квартал 95" на стадіон так і не прибув.
До цього часу Зеленський озвучував лише одну прийнятну для себе дату, час і місце проведення дебатів - 19 квітня, 19:00, НСК "Олімпійський".
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Попри відсутність згоди Зеленського Петро Порошенко все ж прибув на стадіон.
"Ми нікого не боїмося. Ми не хочемо купувати кота в мішку. Я дуже сподіваюся, що тут буде пан Зеленський", - заявив президент зі сцени поруч із "Олімпійським".
"Люди мають право почути, яким буде майбутнє держави, української нації у найближчі пять років. Бо дебати - це ознака демократії", - додав він.
Його виступ супроводжувався вигуками "Порошенко!".
Майданнчик для дебатів був облаштований не на самому стадіоні, а в підтрибунному приміщенні "Олімпійського".
Глядачі спостерігали за трансляцією з великого екрану, встановленого поруч зі стадіоном.
Як повідомляє кореспондент BBC, потрапити на захід могли усі охочі: вхід безкоштовний, жодних запрошень від глядачів не вимагали.
Серед присутніх - чимало прихильників чинного президента.
"Прийшов виручати свою країну, показати іншим людям, які зазомбовані, які не мислять фактами, що так не можна. Я хотів би кращого кандидата, ніж Порошенко, але наразі іншого вибору немає", - розповів студент Андрій.
Ще одна прихильниця Петра Порошенка каже, що прийшла на стадіон, щоб підтримати президента і почути іншого кандидата. "Це проблема другого кандидата, що його не буде", - додала вона.
Президент одразу ж заявив, що готовий чекати на Володимира Зеленського протягом 40 хвилин.
"З будь-якої точки Києва сюди можна доїхати за 40-45 хвилин, я вас чекаю до 15 години. Сподіваюся, що ви вже повернулися з Парижа і відпочили", - сказав Порошенко.
Втім, оскільки Зеленський на дебати так і не прибув, захід проходив у форматі прес-конференції: президент відповідав на запитання журналістів.
Серед іншого Порошенко оголосив, що звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, полковника Сергія Семочка, який восени минулого року опинився в центрі скандалу: журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції та зловживаннях.
Також президент запросив Володимира Зеленського зустрітися завтра, 15 квітня, в ефірі телеканалу ICTV.
"Я буду там, дебати це не страшно, - сказав Порошенко. - Якщо ви не встигнете доїхати, як сьогодні, приходьте завтра"
"Стадіон, так стадіон"
Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже другий тиждень. Проте коли саме, в якому форматі вони відбуватимуться і чи відбуватимуться взагалі - досі під питанням.
Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що офіційні дебати мають відбудуться у студії о 20 годині 19 квітня.
Якщо хтось із кандидатів відмовиться від участі в них, весь ефірний час отримає його опонент.
Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.
Водночас поза межами студії НСТУ кандидати можуть зустрічатися коли-завгодно і де-завгодно - зокрема, на НСК "Олімпійському".
Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати 19 квітня о 19.00 на стадіоні.
Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня о 14.14.
При цьому в команді Порошенка не виключають, що він прибуде на "Олімпійський" і 14, і 19 числа - якщо це не завадить проведенню дебатів у студії "Суспільного".
Що з рейтингами?
Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня - 21 квітня.
Згідно з останнім опитуванням, яке на початку квітня провела соціологічна група "Рейтинг", Зеленський випереджає Порошенка більш ніж вдвічі.
Серед тих виборців, які точно прийдуть на вибори, лідера студії "Квартал 95" підтримують 60,8% опитаних, тоді як за чинного президента України готові проголосувати 24,4%.
У першому турі Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, Порошенко - 15,95%.
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