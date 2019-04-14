Порошенко приїхав на "Олімпійський". Зеленського не дочекався

Копирайт изображения EPA

Петро Порошенко, як і обіцяв, приїхав на НСК "Олімпійський", аби провести дебати з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. Лідер студії "Квартал 95" на стадіон так і не прибув.

До цього часу Зеленський озвучував лише одну прийнятну для себе дату, час і місце проведення дебатів - 19 квітня, 19:00, НСК "Олімпійський".

Попри відсутність згоди Зеленського Петро Порошенко все ж прибув на стадіон.

"Ми нікого не боїмося. Ми не хочемо купувати кота в мішку. Я дуже сподіваюся, що тут буде пан Зеленський", - заявив президент зі сцени поруч із "Олімпійським".

"Люди мають право почути, яким буде майбутнє держави, української нації у найближчі пять років. Бо дебати - це ознака демократії", - додав він.

Його виступ супроводжувався вигуками "Порошенко!".

Image caption Ще за годину до запланованого початку дебатів, під "Олімпійським" вишукувалися черги охочих потрапити на стадіон

Майданнчик для дебатів був облаштований не на самому стадіоні, а в підтрибунному приміщенні "Олімпійського".

Глядачі спостерігали за трансляцією з великого екрану, встановленого поруч зі стадіоном.

Як повідомляє кореспондент BBC, потрапити на захід могли усі охочі: вхід безкоштовний, жодних запрошень від глядачів не вимагали.

Серед присутніх - чимало прихильників чинного президента.

"Прийшов виручати свою країну, показати іншим людям, які зазомбовані, які не мислять фактами, що так не можна. Я хотів би кращого кандидата, ніж Порошенко, але наразі іншого вибору немає", - розповів студент Андрій.

Ще одна прихильниця Петра Порошенка каже, що прийшла на стадіон, щоб підтримати президента і почути іншого кандидата. "Це проблема другого кандидата, що його не буде", - додала вона.

Президент одразу ж заявив, що готовий чекати на Володимира Зеленського протягом 40 хвилин.

Копирайт изображения Getty Images

"З будь-якої точки Києва сюди можна доїхати за 40-45 хвилин, я вас чекаю до 15 години. Сподіваюся, що ви вже повернулися з Парижа і відпочили", - сказав Порошенко.

Втім, оскільки Зеленський на дебати так і не прибув, захід проходив у форматі прес-конференції: президент відповідав на запитання журналістів.

Серед іншого Порошенко оголосив, що звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, полковника Сергія Семочка, який восени минулого року опинився в центрі скандалу: журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції та зловживаннях.

Також президент запросив Володимира Зеленського зустрітися завтра, 15 квітня, в ефірі телеканалу ICTV.

"Я буду там, дебати це не страшно, - сказав Порошенко. - Якщо ви не встигнете доїхати, як сьогодні, приходьте завтра"

"Стадіон, так стадіон"

Дискусія щодо можливої дати дебатів триває вже другий тиждень. Проте коли саме, в якому форматі вони відбуватимуться і чи відбуватимуться взагалі - досі під питанням.

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що офіційні дебати мають відбудуться у студії о 20 годині 19 квітня.

Якщо хтось із кандидатів відмовиться від участі в них, весь ефірний час отримає його опонент.

Відмовляться обидва - замість дебатів на "Суспільному" покажуть документальний фільм, що не матиме жодного стосунку до виборів.

Копирайт изображения Getty Images

Водночас поза межами студії НСТУ кандидати можуть зустрічатися коли-завгодно і де-завгодно - зокрема, на НСК "Олімпійському".

Першим про таку ідею заявив Володимир Зеленський: у відеозверненні до Петра Порошенка він запропонував провести дебати 19 квітня о 19.00 на стадіоні.

Президент погодився, але згодом озвучив власну дату: 14 квітня о 14.14.

При цьому в команді Порошенка не виключають, що він прибуде на "Олімпійський" і 14, і 19 числа - якщо це не завадить проведенню дебатів у студії "Суспільного".

Що з рейтингами?

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться вже наступного тижня - 21 квітня.

Згідно з останнім опитуванням, яке на початку квітня провела соціологічна група "Рейтинг", Зеленський випереджає Порошенка більш ніж вдвічі.

Серед тих виборців, які точно прийдуть на вибори, лідера студії "Квартал 95" підтримують 60,8% опитаних, тоді як за чинного президента України готові проголосувати 24,4%.

У першому турі Зеленський отримав 30,24% голосів виборців, Порошенко - 15,95%.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.