Копирайт изображения УНІАН Image caption Петро Порошенко не дочекався свого суперника на дебатах. Втім, Володимир Зеленський і не обіцяв прийти

В соціальних мережах активно обговорюють виступ Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" в рамках "дебатів", на які він запрошував свого опонента Володимира Зеленського. Пан Зеленський на заході не з'явився. Втім, він і не обіцяв взяти в ньому участь.

Прихильники Петра Порошенка глузують з його суперника, звинувачуючи його в намаганні уникнути відповідей на складні питання, натомість противники чинного президента називають захід на НСК "Олімпійський" "спектаклем".

Дехто ж з користувачів соцмереж вважає, що яким би не був результат виборів, треба зберігати оптимізм та змінювати державу.

Громадська діячка Зоя Казанжи зазначає, що на НСК "Олімпійський" прийшло багато людей і розкритикувала Володимира Зеленського за те, що він занепокоєний безпекою своєї родини більше, ніж безпекою держави.

Блогер Олена Яхно натомість критикує організацію заходу на НСК "Олімпійський".

Фінансист та блогер Сергій Фурса помітив, що з облікового запису Володимира Зеленського дивилися виступ президента.

Головред видання "Новинарня" Дмитро Лиховій вважає, що ці збори прихильників Порошенка кардинально відрізнялися від попередніх його виступів, а ті, хто прийшов на НСК "Олімпійський", можуть стати основою українського консервативного руху.

"Визнаймо, сьогодні вперше за Пороха вийшла така велика кількість народу свідомо, а не бюджетники, не обязаловка і не підвоз. Ця мобілізація була добровільна і напрочуд позитивна", - зазначає він.

Директор Центру Шептицького Олег Яськів вважає чудовим виступ президента.

Дехто з користувачів жартує через відсутність Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський".

Екс-міністр освіти та науки Сергій Квіт, пише, що "дебатів не вийшло, оскільки голограма не з'явилася".

Поетеса Наталка Позняк вважає, що Володимир Зеленський уникає дебатів, аби не втратити виборців, протестний електорат, який він акумулював.

"Доки Зеленський мовчить - кожен вважає, що він буде проводити ці зміни саме так, як він про це мріє. Тому головне завдання Зеленського зараз - не розчарувати виборця ДО виборів", - пише вона.

В противників Петра Порошенка теж знайшлося, що сказати.

"В історії пострадянського простору були навіть мітинги ошуканих вкладників МММ на захист Мавроді, тому немає чому дивуватися", - коментує збори прихильників Порошенка публіцист Дмитро Литвин.

"Петро Порошенко - це стабільність. У одному з найгірших на пострадянському просторі варіанті. Є чітке розуміння що його другий термін матиме більше тупих маніпуляцій (як на бордах з Путіним), кругової поруки та переслідування опонентів", - пише політконсультант Петро Охотін.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що виступ на НСК "Олімпійський" був необхідний Петру Порошенку аби показати, як його люблять.

Політтехнолог Михайло Подоляк називає виступ Петра Порошенка "провінційним спектаклем".

"Самі придумали собі дату. Самі себе накрутили. Самі себе віддебатували", - вважає він і звинувачує прихильників президента в травлі Володимира Зеленського.

Деякі журналісти нагадали про обіцянки президента та оцінили його шанси.

Марія Жартовська виклала розмову з Петром Порошенко після виступу, де нагадала про обіцянку президента продати Roshen.

Журналіст-розслідувач Денис Бігус, чия програма висвітлювала діяльність першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, кепкує, що президент дочекався виборів, аби звільнити скандальних чиновників.

Журналістка Крістіна Бердинських наголошує, що Володимир Зеленський може собі дозволити не з`явитися на дебати через високий рейтинг, але, скоріше за все, 19 квітня він все ж братиме участь у дебатах. Водночас вона вважає, що дебати суттєво не допоможуть президенту Порошенку.

"Президент зараз намагається, це помітно, демонструвати відкритість, готовий спілкуватися з опонентами та нелояльними ЗМІ, але дуже сумніваюся, що йому це якось вже допоможе", - зазначає вона.

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Натомість журналістка Олена Трибушна називає ці президентські вибори "найбільш принизливими в історії країни".

"Принизливо вибирати між брехнею і брехнею. Принизливо кожну з них - виправдовувати у власних і чужих очах. Принизливо вибирати між політичними тваринами і тваринним страхом війни", - пише вона.

Обох кандидатів критикує журналіст Роман Вибрановський. Він зазначає, що за тиждень до другого туру від Володимира Зеленського не чути "жодного інтерв'ю в прямому ефірі, жодної конкретики щодо ключових питань, жодної конкретики щодо кадрових призначень". Водночас він вважає, що Петро Порошенко використовує журналістів.

Журналіст Максим Бутченко вважає, що треба зберігати оптимізм: "Народ можна спробувати обдурити, недоговорити, але він все одно поставить тебе на місце, хоч ти президент. Народ, який пережив Януковича, пережив Порошенко і переживе Зеленського. Тільки всім їм потрібно пам'ятати - чим вище вони будуть відриватися від людей, тим болючіше буде падати".

А користувач Олександр Подуфалов закликає аудиторію соцмережі берегти сили для наступних баталій, адже незабаром Великдень і настане час для традиційних суперечок.

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