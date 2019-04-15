У Венесуелі в міліцію набирають мільйон новобранців. Для чого їх використають?

Копирайт изображения Reuters Image caption В лавах міліції служать переконані прихильники Уго Чавеса та його спадкоємця Ніколаса Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про необхідність до кінця цього року збільшити на мільйон людей чисельність боліваріанської національної міліції - громадянського підрозділу, що входить до складу збройних сил країни.

Заклик до збільшення чисельності міліції, яка підпорядковується безпосередньо президенту, пролунав на тлі спроб опозиційного лідера Хуана Гуайдо переконати венесуельських військових відмовитися від підтримки Мадуро. Національна міліція залишається лояльною президенту.

Гуайдо, якого підтримують США, оголосив себе президентом Венесуели 23 січня, звинувативши чинного лідера країни Мадуро у фальсифікації результатів президентських виборів 2018 року.

За словами регіонального редактора BBC в Північній і Південній Америці Кандас Піетте, заклик Мадуро збільшити чисельність міліції потрібно розглядати як спробу убезпечити себе як в політичному, так і в фізичному плані.

На мітингу в Каракасі президент Мадуро високо оцінив дії національної міліції та "її готовність зі зброєю в руках захищати мир, суверенітет, територіальну цілісність і незалежність своєї країни".

Він також закликав майже два мільйони учасників міліції взяти активну участь в сільськогосподарських роботах, оскільки Венесуела продовжує боротися з економічною кризою, через яку чимало людей в країні страждає від браку продовольства.

Копирайт изображения Reuters Image caption Збільшенням чисельності міліції Мадуро намагається убезпечити себе як в політичному, так і в фізичному плані

"Ви готові встати на захист вашої батьківщини зі зброєю в руках, але зараз ви повинні орати і сіяти, щоб виростити врожай для суспільства, для людей" - сказав Мадуро, звертаючись до учасників міліції.

У свою чергу Хуан Гуайдо закликав співвітчизників вийти на вулиці, щоб, як він висловився, покласти край правлінню узурпатора. На антиурядовому мітингу в столиці Венесуели він говорив про необхідність подвоїти зусилля, аби усунути Мадуро від влади.

Гуайдо поклав на Мадуро відповідальність за гіперінфляцію, енергетичну кризу і дефіцит продовольства і медикаментів, з якими країна зіткнулася останнім часом. Сам Мадуро винуватцем всіх цих проблем називає США.

Що таке національна міліція?

Національну боліваріанську міліцію Венесуели створив 10 років тому тодішній президент країни Уго Чавес. Міліція мала бути армійським резервом, в якому цивільні особи на добровільних засадах проходять військову підготовку.

Копирайт изображения AFP Image caption 13 квітня міліціонери відсвяткували річницю створення міліції та визволення Чавеса з в'язниці

Дата підписання указу про створення міліції - 13 квітня - була обрана не випадково: в цей день щороку прихильники Уго Чавеса святкували його звільнення з в'язниці під тиском демонстрантів.

Міліція була створена як формування вірних Чавесу громадян країни. В ній служать добровольці - чоловіки та жінки різного віку з різних соціальних груп, об'єднані за територіальною ознакою.

На заняттях, використовуючи навчальну зброю, вони вчаться відбивати агресію зовнішнього ворога, не приховуючи, що, швидше за все, йдеться про США. Себе бійці міліції називають чавістами, а Уго Чавеса - своїм ідеологом та вчителем.

Копирайт изображения Reuters Image caption В цьому році в Каракасі тисячі міліціонерів взяли участь у святкуваннях 17-ї річниці визволення Уго Чавеса

Зараз в лавах Національної боліваріанської міліції у Венесуелі налічується понад 1,6 млн людей.

Як розвивається конфлікт Мадуро та Гуайдо

Кожен з них називає себе законним президентом Венесуели.

Незабаром після того, як Гуайдо проголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків лідера країни, його активи у Венесуелі були заморожені, а Верховний суд, лояльний до чинної влади, ухвалив постанову про заборону на пересування для Гуайдо.

Але 35-річний лідер опозиції знехтував цією забороною і в минулому місяці здійснив поїздку по країнах Латинської Америки, щоб заручитися підтримкою політиків цих країн.

Гуайдо як і раніше вимагає, щоб Мадуро пішов з посади, і закликає збройні сили, які поки вірні чинному президенту, перейти на його сторону.

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