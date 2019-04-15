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Лідер кримськотатарського народу, депутат парламенту від "БПП" Мустафа Джемілєв, який на цих виборах є довіреною особою Петра Порошенка, записав відеозвернення до кандидата у президенти Володимира Зеленського. Він поставив йому п'ять запитань.

Запитання до Володимира Зеленського почали записувати після його звернення до Петра Порошенка з умовами щодо дебатів.

Тоді кандидат дав чинному президенту 24 години, аби прийняти його умови на дебати. Після цього прихильники Петра Порошенка і громадські діячі почали записувати відео із запитаннями до пана Зеленського.

"Які поступки?"

"За час передвиборчої кампанії ми не почули від вас і багатьох інших кандидатів у президенти ряд гострих для кримськотатарського народу та інших жителів Криму питань", - звертається у відео пан Джемілєв до Володимира Зеленського.

У програмі кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, яка розміщена на сайті ЦВК, немає згадок про Крим. Речник його штабу Дмитро Разумков заявляв, що повернення Криму й непідконтрольних частин Донбасу має відбутись на умовах України.

У ніч виборів пан Зеленський сказав журналістам, що зустрінеться з Путіним після повернення українських територій і запитає: "Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і на Донбасі?"

"Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Російської Федерації в результаті вільного демократичного волевиявлення жителів Криму, чи все ж ви вважаєте його окупованою територією, яку потрібно повернути у склад України?"

Також Мустафа Джемілєв сказав, що пан Зеленський "обіцяв докласти усіх зусиль, аби налагодити дружні відносини з Росією та встановлення миру".

"Хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі, аби встановити так званий мир з Російською Федерацією?", - сказав він.

Лідер кримських татар питає, чи включають такі кроки, наприклад, "визнання законності анексії Криму, визнання так званих республік Донецька і Луганська, нехай навіть у складі України".

Крім того, пан Джемілєв запитав Володимира Зеленського чи погодиться він на зустріч із Путіним, якщо той запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму.

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Запитав депутат також чи готовий пан Зеленський зняти блокаду з Криму (заборони на постачання води, продовольства та електроенергії) задля гарних відносин із Росією.

Цікавить пана Джемілєва й ставлення Володимира Зеленського до ідеї зміни формату автономії Криму.

"Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим, Кримської автономії — тобто, переформатування її на національно-територіальну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?"

За словами Джемілева, проект відповідних змін вже розроблений і народний депутат хоче знати, чи підтримає його Володимир Зеленський, і чи внесе законопроект на розгляд у парламент.

Звернення Тимошенко

12 квітня колишня кандидатка на посаду президента Юлія Тимошенко записала звернення до Володимира Зеленського і Петра Порошенка після того, як вони посперечались у прямому ефірі.

Вона закликала їх "не принижувати посаду президента".

Порошенку вона порадила "не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку, і, як би важко не було, захистити статус президента і статус держави".

Зеленському ж сказала: "Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борячись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу".

Вона також порадила кандидатам "просто спробувати залишатися людьми".

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