"Гра престолів": чи виправдовує останній сезон очікування?

Стаття не містить спойлерів

Копирайт изображения HBO

"Гра престолів" повертається після майже дворічної перерви - у неділю ввечері телеканал HBO транслював прем'єру останнього сезону популярного серіалу.

У ньому розкриваються таємниці, возз'єднуються родини, битва за Залізний трон стає все більш нещадною, а армія білих ходоків - все ближчою.

І поки глядачі у США після перегляду прямували до ліжка, а в Європі - через різницю у часі - виходили на роботу, журналісти усіх видань були зайняті написанням перших відгуків.

Захопливі моменти

The Guardian пише, що останній сезон серіалу має "захопливий початок із возз'єднаннями, на які ми чекали роками, шокуючим новим списком вбивств - і, звичайно ж, сценами сексу".

Що це означає - краще подивіться самі.

Telegraph, тим часом, підсумовує це так: "Вінтерфел: секс, возз'єднання, та трохи кривавої бійні, якої варто чекати далі".

На думку The Sun, новий епізод шоу - яке йде з 2011 року - був "гарячим поєднанням темних жартів і захопливих моментів і допоміг серіалу "виправдати очікування", а Variety додає, що автори "Гри" цього разу зробили щось нове і пришвидшили розвиток подій.

Копирайт изображения HBO Image caption Емілія Кларк у ролі Дейнеріс Таргарієн

Очікується, що один із найпопулярніших серіалів десятиліття збере величезну аудиторію.

За даними HBO, трейлер серіалу на усіх онлайн-платформах (включно з Twitter, YouTube, Facebook) протягом лише 24 години подивилися 81 млн людей.

Повернення серіалу зранку в понеділок активно обговорювали у соцмережах.

Приміром, глядачка Лорен Найт написала дуже емоційний твіт: "Шаленію від нового епізоду "Гри престолів"! Безперечно вартий очікувань! Але чому, чому ми повинні чекати ще тиждень?".

Інший дописувач відреагував набагато спокійніше: "Вже й так чекав більше року, ще один тиждень сильно гірше не зробить".

Деякі фанати навіть влаштовували вечірки для колективного перегляду серіалу - як, наприклад, у Нью-Йорку, де перший епізод показали о 21:00 за місцевим часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вечірка, присвячена серіалу, у Нью-Йорку

Копирайт изображения Getty Images

Багато зірок прийшли у п'ятницю ввечері на показ у Белфасті, де знімали значну частину сцен серіалу.

Мейсі Вільямс, яка зіграла Ар'ю Старк, розповіла виданню Observer, що вона не має наміру ганятися за славою після закінчення серіалу і не хоче ставати ще більш відомою.

"Я відчуваю, що я повинна від цього відійти, - каже 22-річна акторка, - Бо через це шоу я дізналася, що таке слава, і я заприсяглася собі: я цього не хочу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner and Isaac Hempstead Wright attend Belfast screening on Friday night

Перший епізод тривав 54 хвилини - це, вочевидь, буде найкоротша серія восьмого сезону. Найдовшим має стати третій епізод - цілих 82 хвилини.

Оскароносна американська акторка Різ Візерспун також долучилась до перегляду і відзвітувала про це у Twitter: "Сьогодні у нас з моїм диваном дуже важливий день... Сказати, що я збуджена - це нічого не сказати!!!!!!"

І дійсно - шість знаків оклику говорять самі за себе.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram