Копирайт изображения AFP/Getty Images

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про загрозу сильних заморозків на частині території України.

15 квітня у західних, Житомирській, та Київській областях очікують сильні заморозки, повідомляють рятувальники із посиланням на УкрГідрометцентр.

У цих регіонах температура повітря складе 0-3°, а у Чернігівській та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

"Вночі 16 квітня у західних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

Відповідно до даних сайту Укргідрометцентру, 16 квітня у Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді температура вдень не перевищить восьми градусів вище нуля, а вночі опускатиметься до двох градусів морозу.

У Рівному, Хмельницьку і Тернополі температура вдень 16 квітня буде також в межах восьми градусів, а вночі — до мінус одного.

Певне потепління розпочнеться з 17 квітня, коли денна температура на заході сягне плюс 12 градусів, а на Закарпатті навіть плюс 14, а нічна не опуститься нижче трьох градусів тепла.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.