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В команді кандидата в президенти України відповіли на звернення лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, в якому він попросив Володимира Зеленського детальніше роз'яснити свою позицію щодо Криму.

Джемілєв, який на цих виборах є довіреною особою Петра Порошенка, цікавився, як саме Зеленський розцінює анексію Криму і на які поступки він готовий піти для того, аби встановити так званий мир із Росією.

Зокрема, він попросив Зеленського уточнити, чи передбачають такі поступки, приміром, визнання законності анексії півострова і визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Також він запитав про ставлення лідера студії "Квартал 95" до ідеї зняття блокади з Криму (заборони на постачання води, продовольства та електроенергії) і його позицію щодо зміни формату автономії Криму на національно-територіальну.

Своє звернення Джемілєв пояснював тим, що за час передвиборчої кампанії не почув від Зеленського і багатьох інших кандидатів відповідей на низку гострих питань, що стосуються долі півострова.

"Крим - це Україна. Був, є і буде"

Того ж дня на звернення пана Джемілєва відповіли в прес-службі Володимира Зеленського.

"Крим, безумовно, є окупованою територією України. Як відомо та визнано у всьому цивілізованому світі, ця окупація відбувалась в абсолютно протизаконний та насильницький спосіб", - кажуть в команді кандидата в президенти.

Там пояснюють, що так званий референдум 2014 року не може вважатися актом вільного волевиявлення кримчан, оскільки відбувався "під дулами російських автоматів".

"Зважаючи на ці фактори, Крим був, залишається та буде частиною України, яка має повернутися до її складу з компенсацією з боку Росії за завдані окупацією збитки, з урахуванням відшкодування постраждалим та родинам загиблих від російських репресій", - йдеться у відповіді штабу Зеленського.

"Ми не готові віддавати, дарувати, здавати в оренду або у використання суверенні території України та її громадян - це не може бути предметом переговорів та домовленостей. Позиція є непохитною та безкомпромісною […] Розмов про розмін Криму на мир у Донбасі бути не може ні за яких обставин", - додають в прес-службі.

Також, кажуть в команді Зеленського, говорити з російською владою українській стороні в будь-якому разі доведеться, але відбуватися це має виключно за участю західних партнерів України.

До ідеї зняття блокади з Криму в Зеленського ставляться негативно: "З урахуванням того, що зараз робить РФ на Донбасі та у Криму, питання про зняття економічної блокади тимчасово окупованих територій розглядатися не може".

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Також у штабі лідера студії "Квартал 95" прокоментували ідею створення в Криму національно-територіальної автономії.

"Історія та жертви кримськотатарського народу під час сталінських, а зараз і путінських репресій, та їхній внесок у становлення та розвиток незалежної України, є беззаперечними підставами запропонувати для кримських татар окрему перспективу національного розвитку та ролі після звільнення Криму".

"Ми вважаємо, що ця роль та перспектива не має спиратись на пусті політичні обіцянки. Ми переконані, що кримськотатарський народ має отримати конкретний план підтримки та гарантії з боку держави та її західних партнерів. Впевнені, що кримські татари будуть мати чітку перспективу вільного життя разом з незалежною Україною", - йдеться в заяві штабу кандидата в президенти.

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