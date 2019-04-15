Копирайт изображения UNIAN Image caption Дільничні комісії до другого туру формуються порівну двома кандидатами. Але це право, а не обов'язок

Центральна виборча комісія звернулась до всіх охочих стати членами дільничних виборчих комісій. Зараз їх не вистачає у 34-х з 199-и виборчих округів.

У ЦВК наголосили, що 15 квітня - останній термін для формування дільничних виборчих комісій. Хоча, як припускають експерти, створити ці комісії можуть і 16 квітня. У мережі спостереження за виборами "Опора" поки не схильні драматизувати ситуацію.

Хто рахуватиме голоси

Дільничні виборчі комісії займаються безпосередньою організацією голосування та підрахунком бюлетенів.

Згідно із законом про вибори президента, перед другим туром кожен з кандидатів може подати половину складу кожної виборчої комісії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Команда Петра Порошенка в деяких регіонах не подала достатньої кількості членів дільничних комісій

У кожну з них кандидат може подати від 6 до 8 членів, адже малі дільниці складаються з 12 людей, середні - з 14, а великі - з 16. Зробити це кандидати мали до 12 квітня включно.

Проте, як повідомили у громадянській мережі "Опора" 14 квітня, штаби Петра Порошенка в деяких регіонах України подали до кожної комісії всього по 2-3 членів.

Зранку 15 квітня штаб кандидата Володимира Зеленського навіть заявив, що недостатня комплектація дільничних комісій може бути спланованою стратегією зриву виборів в окремих регіонах чи містах.

Хоча у мережі "Опора" вказали, що у деяких регіонах, зокрема, на Закарпатті, замало членів дільничних комісій подали і від кандидата Володимира Зеленського.

Петро Порошенко ще в неділю на своїх "дебатах" на Олімпійському стадіоні прокоментував недостачу членів дільничних комісій. Він заявив, що як ніхто інший зацікавлений у проведені чесних виборів і не дозволить жодного сценарію їхнього зриву.

Тоді ж він доручив своєму штабу розібратись у ситуації.

Ознак технології немає

У Центральній виборчій комісії заявили, що якщо один з кандидатів подав недостатню кількість членів дільничних комісій, то це робить голова окружної виборчої комісії.

Багато голів окружкомів вже закликали українців зголошуватись та йти ставати членами дільничних комісій.

За даними ЦВК, недобір членів дільничних комісій є у 34-х округах із 199-и у вісьмох областях: Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській, а також у місті Києві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Володимира Зеленського натякають на можливі плани зірвати вибори в деяких регіонах

Щоб стати членом комісії, охочі мають звернутись до окружкому та написати заяву.

"Закликаємо українців підтримати демократичний виборчий процес", - заявили у ЦВК.

Радник з юридичних питань мережі "Опора" Павло Романюк вказує, що подання кандидатур до дільничних виборчих комісій є правом, а не обов'язком кандидата на пост президента України.

В мене немає доказів, що ситуація з дільничними комісіями - це спланована технологія Ольга Айвазовська, керівник мережі "Опора"

За його словами, єдиним виходом із такої ситуації є доукомплектування виборчих комісій за поданням голови відповідної окружної виборчої комісії.

У розмові з ВВС News Україна керівник мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що в неї "немає доказів, що ситуація з дільничними комісіями - це спланована технологія".

Вона переконана, що окружкоми мають можливість розв'язувати проблему в 34-х округах. Один з виходів - залучити членів дільничних комісій, які працювали на першому турі. Інформація про них в окружкомів є.

"Якщо до кінця доби не укомплектують, то ОВК може це зробити і завтра з порушенням строків", - припустила пані Айвазовська.

Вона вважає, що порушення строку створення дільничних комісій навряд чи оскаржуватиме у суді команда одного чи іншого кандидата.

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