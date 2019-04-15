Щодо Сергія Тігіпка у Британії розслідують справу про викрадення онуків

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Скотланд-Ярд розслідує справу щодо одного з найбагатших і найвпливовіших людей України через викрадення й вивезення двох онуків з британським громадянством з Великої Британії до України.

Суддя постановив, що банкір і промисловець Сергій Тігіпко допомагав своїй дочці Ганні ігнорувати ухвалу Високого суду Лондона і залишитися у Києві.

Суд наказав пані Тігіпко повернутися до Лондона, де живе батько дітей, який має британське громадянство, щоб вони могли з ним бачитись.

Сама пані Тігіпко каже: все що вона зробила відтоді, як чоловік покинув її у 2015 році, "було заради добробуту її дітей і ні для кого більше".

Вона додала, що діти були "щасливі і зараз живуть в Україні".

Імена Сергія і Ганни Тігіпко дозволено публічно оголосити після виняткового для подібних справ рішення судді.

На думку суду, діти "зазнавали шкоди" через розлучення з батьком.

Суддя постановив, що публічність може змусити матір та діда повернути дітей.

Image caption Справу щодо Сергія Тігіпка розслідує Скотланд-Ярд

Ганна Тігіпко зустрілася з батьком дітей у 2010 році, а одружилась із ним у 2012-му.

Вони оселилися у Північному Лондоні і народили двох доньок. Але наприкінці 2015 року батько оголосив про розірвання шлюбу.

Спочатку Ганна Тігіпко була цілком не проти залишитися в Лондоні. Вона заснувала клініку на Гарлі-стріт.

За допомогою матері вона купила за 9 мільйонів фунтів стерлінгів будинок у Гемпстеді, одному з найдорожчих районів столиці, популярному серед російськомовних.

Батько дітей жив поруч зі своєю новою дружиною.

Але потім Ганна Тігіпко також зустріла нового чоловіка і одружилася з ним в 2017 році в Україні.

У листопаді 2017 року вона взяла дівчат у поїздку до Києва - і залишилася там, порушивши таким чином угоду з їхнім батьком.

Вона продала будинок у Гемпстеді і відмовилася від бізнесу на Гарлі-стріт.

У квітні 2018 року Високий суд постановив, що вона має повернутися жити до Лондона - але вона послідовно ігнорувала неодноразові постанови суду.

Суддя Джастін Мостин виявив, що їй у цьому допомагав її батько Сергій. Він був повністю задоволений "його глибокою співучастю", заявив суддя у своїй ухвалі.

Оскільки жодного поступу у справі не було, батько дівчат зробив винятковий крок і попросив назвати імена дідуся й матері. Він сподівався, що це спонукає їх повернути дітей.

Сергій Тігіпко - один з найбагатших і найвпливовіших людей в Україні.

Мільярдер був союзником колишнього президента України Віктора Януковича і був віце-прем'єром у його адміністрації, а також двічі сам балотувався на посаду президента.

Останніми роками він зосередився на своїх бізнес-інтересах, і сказав суду, що він більше не має політичних інтересів.

"Тато поганий"

У залі суду було сказано, що до того, як дітей відвезли до Києва, вони мали тісний зв'язок зі своїм батьком, однак тепер їх налаштовують проти нього.

У грудні минулого року старша донька заявила експерту, якого призначив суд, що "тато поганий".

Він має трьох дітей від попереднього шлюбу, а його нова дружина також має сина.

Вважається, що суддя вперше озвучив імена викрадачів у подібних справах.

У судах у сімейних справах захист інформації щодо особистості дітей має першорядне значення, і їхні імена називають лише тоді, коли невідоме їхнє місцезнаходження, як у випадку з Оллі Шеріданом.

Пан Джастіс Мостін сказав, що він "надав великого значення" поданням, наданим адвокатом опікуна дітей, який підтримав таке оприлюднення.

Він також сказав, що викрадення дитини є "жахливою практикою", водночас "громадська обізнаність щодо цього, як це не дивно, є дуже обмеженою".

Орися Луцевич з аналітичного центру Chatham House заявила, що багато людей в Україні будуть не на боці Тігіпка.

За її словами, є відчуття, що дуже багаті люди поводяться інакше, ніж інші, ніби правила їх не стосуються, що вони - "недоторканні".

"Я впевнена, що багато українців слідкуватимуть за справою", - додала вона.

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