Мама і два тата: у США знайшли незвичайну орлину сім’ю

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У штаті Іллінойс живе незвичайна сім'я орлів: до неї входять орленята, мама і два тата. Обидва орли - Валор I і Валор II - виконують батьківські функції і піклуються про потомство.

Це дуже рідкісний приклад нетрадиційної сім'ї у птахів. Подібні випадки були зареєстровані у США всього кілька разів: в Алясці у 1977 році, в Міннесоті у 1983 році та у Каліфорнії у 1992 році.

Проте ця сім'я орлів відрізняється від тих, що були помічені дослідниками раніше. У попередніх випадках третій дорослий член родини не був батьком пташенят, а лише виконував функції няні.

У сім'ї Валора I, Валора II і їхньої партнерки усі троє птахів є батьками пташенят.

Цей випадок настільки нехарактерний для орлів, що вчені встановили камеру спостереження, яка знімає життя незвичайної орлиної родини.

Як виникла нетрадиційна орлина сім'я?

Як розповіли працівники Національного заповідника дикої природи і риби у верхів'ї Міссісіпі, в такому складі орлина сім'я мешкає у заповіднику вже кілька років.

Родина склалася у 2013 році - ще з іншою самкою. Спочатку в Валора I і самки Хоуп була цілком традиційна сім'я, і в них народилися пташенята. Проте незабаром після цього Валор I залишив гніздо.

"Він поводив себе безвідповідально, коли справа стосувалася виживання пташенят і їх годування, хоча жодних інших обов'язків в нього не було. Зазвичай птахи (мама і тато) підміняють одне одного, коли висиджують потомство, проте Хоуп була змушена робити це самотужки", - розповідає працівниця заповідника Пем Штейнгауз.

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Поки Валор I був відсутній, опіку над Хоуп і пташенятами взяв інший орел, якого працівники заповідника назвали Валором II. Коли Валор I повернувся, він з'ясував, що його місце зайняте. Попри це він відмовився йти з сім'ї. Валора II йти так само не збирався. Відтоді всі троє птахів живуть разом.

Проте у березні 2017 року сталися дивні події - орли-батьки залишилися без своєї партнерки.

За словами працівників заповідника, 24 березня два невідомі орли атакували гніздо. Птахи билися понад годину, після чого Хоуп зникла. Відтоді ніхто не знає, де вона.

Наступного дня двоє орлів (ймовірно, тих самих) знову атакували гніздо, де залишилися Валор I і Валор II з пташенятами. Зрештою власникам гнізда вдалося відбити атаку.

"Напади тривали весь квітень і кілька днів у травні", - кажуть в заповіднику.

Валор I і Валор II змогли виростити пташенят самотужки. Восени вони знайшли для себе нову партнерку - орлицю Старр. Відтоді всі вони мешкають разом, заводять потомство і вирощують нових пташенят.

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