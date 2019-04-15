У Парижі горить Собор Паризької Богоматері

Копирайт изображения Getty Images

У столиці Франції загорівся Собор Паризької Богоматері. Вогонь швидко поширюється всією будівлею.

Причина загоряння поки не встановлена, проте за деякою інформацією пожежа могла виникнути під час реставраційних робіт.

Збір коштів на реставрацію собору Католицька церква розпочала минулого року.

Користувачі соцмереж публікують фото і відео, на яких видно, як над 850-річною будівлею здіймається дим.

У місті розпочалася масштабна операція з гасіння пожежі.

Мер Парижа Анн Ідальго у своєму Twitter закликала жителів і гостей міста не порушувати обмежувальних кордонів, які пожежники встановили навколо Собору Паризької Богоматері.

Відеозаписом з місця події поділилася українська письменниця і перша секретарка з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа.

"Вогонь стає дедалі більшим. Тільки що він був значно меншим, це просто якийсь жах", - каже вона.

У прямому ефірі пожежу транслює французький телеканал BFMTV.

Вогонь швидко поширюється всією будівлею: він охопив, зокрема, шпиль собору, який зрештою обвалився.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон, який ввечері планував виступити з промовою, скасував захід.

"Як і всім громадянам, мені боляче дивитися, як горить частинка нас", - написав він у своєму Twitter.

Президент США Дональд Трамп порадив гасити пожежу з повітря. Проте французькі ЗМІ пишуть, що робити цього не варто: через скидання великої кількості води може обвалитися вся будівля.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р.

Чимало людей зібралися на вулицях і спостерігають за пожежою.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Собор Паризької Богоматері був побудований у XII-XIV століттях. Це одна з найпопулярніших серед туристів історичних пам'яток у світі.

Новина доповнюється...

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.