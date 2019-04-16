Пожежу у Соборі Паризької Богоматері взяли під контроль і частково загасили

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Відомо, що внаслідок пожежі обвалилась частина даху та шпиль будівлі

Пожежу у Соборі Паризької Богоматері вдалося взяти під контроль, досі палають лише окремі осередки.

"Пожежа повністю під контролем. Частково її загасили, залишаються окремі осередки, з якими триває боротьба", - цитує AFP офіційного представника пожежної охорони.

Під час гасіння пожежі в соборі Нотр-Дам серйозно постраждав один пожежний, повідомив генерал Жан-Клод Галле з паризької пожежної бригади.

Загоряння у будівлі собору виникло ввечері 15 квітня. Причина пожежі поки не встановлена, проте за деякою інформацією вона могла виникнути під час реставраційних робіт.

Паризька прокуратура заявила, що вже почала розслідування інциденту.

Мер Парижу Анна Ідальго заявила, що в даху собору велика діра на тому місці, де був шпиль, але вівтар зберігся, і все не так погано, як вона побоювалася.

Кореспондентка газети Le Monde опублікувала у себе в Twitter фотографії інтер'єру згорілого собору.

Президент Франції Еммануель Макрон, який приїхав на місце пожежі вночі, назвав те, що сталося жахливою трагедією, але водночас відзначив, що найгіршого варіанту розвитку подій вдалося уникнути.

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Макрон подякував пожежникам за їх самовіддану роботу, яка дозволила врятувати обидві вежі собору і його фасад.

"Нотр-Дам — наша історія, наша література, це частина нашого духу, місце, де творилася наша історія — з ним пов'язані наші війни, наші епідемії, наша свобода. Це центр нашого життя", - сказав Макрон.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль собору.

Відновлення Собору

Президент Франції заявив, що собор Паризької Богоматері відновлять та пообіцяв запустити міжнародну кампанію зі збору коштів на його реставрацію.

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"Сьогодні я б хотів сказати також і про надію. Сповнимося гордості, адже ми побудували цей собор понад 800 років тому, ми побудували його і протягом століть розширювали й покращували його. І сьогодні я з упевненістю заявляю: ми відновимо його всі разом", - сказав французький президент.

ЮНЕСКО заявила, що готова надати допомогу владі Франції у відновленні цієї визначної пам'ятки.

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Французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, голова і виконавчий директор групи компаній Kering (володіє модними брендами Gucci і Yves Saint Laurent) пообіцяв перерахувати 100 мільйонів євро на допомогу у відновленні собору, випливає з заяви, яку наводить агентство AFP.

Міністр культури України Євген Нищук заявив про готовність направити українських спеціалістів для допомоги у відновленні собору.

Останній раз собор Паризької Богоматері отримував серйозні пошкодження ще під час Французької революції в кінці XVIII століття.

Дві світові війни собор пережив майже без пошкоджень, зазначає кореспондент BBC Анрі Астье.

Реставраційні роботи

Масштабні реставраційні роботи в соборі Нотр-Дам розпочалися тільки минулого тижня. Без них собор міг впасти протягом 10 років, говорив в інтерв'ю BBC, що вийшов в ефір минулого тижня, глава благодійного товариства собору Мішель Піко.

За його словами, кислотні дощі й забруднення повітря призвели до ослаблення конструкцій собору.

Реакція світу

Співчуття народу франції у зв'язку із трагедію висловили світові лідери.

Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter: "Так жахливо спостерігати за масштабною пожежею в соборі Нотр-Дам у Парижі. Можливо, для того, щоб спинити її, варто скидати воду з літаків. Потрібно діяти швидко!"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас написав, що пожежа у Соборі Паризької Богоматері вразила німців у саме серце. Наші думки з рятувальниками та нашими французькими друзями".

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей написала: "Мої думки з народом Франції сьогодні й з екстреними службами, які ведуть боротьбу зі страшною пожежею в соборі Нотр-Дам".

Пропустити Twitter допис , автор: @theresa_may My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 квітня 2019 р.

Проте у такий момент не обійшлося без скандалу. Журналіст телеканалу "Прямий" та політолог Тарас Березовець написав у своєму Twitter: "Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би й Єлисейський палац спалахнути."

Такий коментар обурив користувачів, а серед них і посла Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Пані посол написала у відповідь: "Як вам не соромно? Ганьба!". під коментарем вона відзначила зовнішньополітичне відомство України та міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Сам пан Березовець написав, що це жарт у стилі французького видання Charlie Hebdo, відомого своєю гострою сатирою. Його часто критикують за неполіткоректність.

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