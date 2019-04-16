Савченко і Рубана випустили з-під варти. Їм не продовжили термін арешту

Копирайт изображения UNIAN Image caption Савченко звільнили прямо в залі суду

Народного депутата, героя України Надію Савченко випустили із СІЗО. Суд Броварського району Київської області постановив, що Савченко може вийти на свободу, оскільки в ніч на 16 квітня минав термін її утримання під вартою.

"Я показала як за волю треба боротися. Бажаю кожному несправедливо засудженому волі... Я не тікаю з України, бо я Герой України", - сказала пані Савченко після оголошення рішення суду.

"Я виграю у суді. Тепер нам спішити нікуди".

Так само звільнили й колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана повідомляє "Громадське" з посиланням на сестру Надії Савченко Віру.

Надію Савченко і Володимира Рубана звинувачують у підготовці терактів, а пані Савченко — ще й державного перевороту.

Броварський міськрайонний суд Київської області звільнив з-під варти Савченко і Рубана близько опівночі з 15 на 16 квітня, оскільки саме тоді сплив термін їх тримання під вартою, який суд так і не подовжив.

Наступне засідання суду, на якому обох підозрюваних можуть взяти під варту, заплановане на 7 травня.

Спроба перевороту

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Правоохоронні органи підозрюють Савченко і Рубана у змові з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, у підготовці замаху на життя президента, депутатів парламенту, членів уряду за попередньою змовою групою осіб, а також у підготовці теракту.

Генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що в листопаді 2017 року Рубан і Савченко звернулися до офіцерів збройних сил України з пропозицією взяти участь в задуманому ними поваленні влади. Четверо офіцерів хмельницького полку армійського спецназу погодилися на цю пропозицію і звернулися в Службу безпеки України.

Савченко перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його.

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