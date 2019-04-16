Собор Паризької Богоматері: скарби, які ми можемо втратити назавжди

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Жахлива пожежа охопила Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) у Парижі. Вогонь знищив дах будівлі, завалив шпиль і погрожував самій структурі будівлі.

Заступник мера Парижа Еммануель Грегуар сказав, що собор зазнав "колосальних збитків", а служби екстреної допомоги намагалися врятувати мистецтво та інші безцінні пам'ятки, які зберігались у соборі.

Дерев'яний інтер'єр зруйнований.

Але які інші особливості 850-річної пам'ятки готичної архітектури роблять її такою видатною у Парижі — місті визначних будівель?

Троянда

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Собор має три круглі вікна (такі вікна у готичних соборах називають трояндами), створені ще у XIII столітті. Незрозуміло, чи збереглися вони під час пожежі.

Перше, і найменше розташоване на західному фасаді будівлі, його зведення завершили приблизно в 1225 році. Експерти високо оцінювали цей художньо-архітектурний витвір за створення унікального ефекту, коли скло, здавалося б, підтримує кам'яну кладку навколо нього.

Південна троянда має діаметр майже 13 метрів і складається з 84 панелей.

Проте скло тут не було оригінальним, оскільки його знищили попередні пожежі собору.

Дві вежі

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Більшість відвідувачів Нотр-Дам проводять деякий час, стоячи перед двома готичними вежами, які увінчують західний фасад собору.

Роботи на західному фасаді почалися в 1200 році, але першу башту — північну — завершили лише 40 років по тому.

Через десять років після цього в 1250 році завершили південну вежу.

Обидві вежі заввишки 68 метрів, а якщо піднятися на них через 387 сходинок, то можна отримати панорамний вид на Париж.

Французький журналіст Лоран Вальдігюе написав у понеділок увечері, що вікно північної троянди, схоже неушкоджене, хоча пожежники все ще непокоїлись за його збереження.

Незрозуміло, чи інші вікна уникли вогню.

Горгульї

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Кожен, хто має достатньо сил, аби піднятися сходами на вершину веж, побачить не лише увесь центр Парижу, але й одну з найвідоміших особливостей собору — горгульїв.

Ці міфічні істоти, як правило, складаються з частин більш ніж однієї тварини.

Найвідоміша з них - "Стрикс" - сидить на вершині будівлі, спостерігаючи за містом з головою в руках.

Дзвони

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Собор має 10 дзвонів — найбільший, відомий як Еммануїл, важить понад 23 тонни. Його встановили у 1685 році в південній вежі.

У 2013 році собор відсвяткував своє 850-річчя, тоді у північній вежі встановили нові дзвони. Оригінальні дзвони звідти розплавили на виготовлення снарядів для гармат під час Французької революції.

Нові дзвони повторювали за формою оригінали та навіть присвячені тим же святим.

Письменник Віктор Гюго використав собор як місце дії для свого однойменного роману 1831 року.

Його головний герой, горбань Квазімодо, побоюється місцевих жителів через те, як він виглядає — але знаходить притулок в соборі й працює там дзвонарем.

Готичний шпиль

Копирайт изображения AFP Image caption Зображення шпиля, зроблене минулого року, й обвалення шпиля внаслідок пожежі у понеділок

Знаменитий шпиль Нотр-Даму, який обрушився під час пожежі в понеділок, побудований у 12-му столітті.

Його декілька разів змінювали, як і саму будівлю собору. Наприклад, під час Французької революції його демонтували, а у 1860-х роках перебудували.

Роздумуючи про його падіння, Королівський інститут британських архітекторів заявив: "Втрата даху і шпилю Нотр-Даму, а також кам'яного склепу є невиправним ударом по спадщині французької готичної архітектури".

"Наші серця з народом Франції, і усіма любителями нашої спільної культурної спадщини, де б вони не були".

Реліквії

Копирайт изображения AFP Image caption Священний терновий вінець вдалося врятувати

Собор був місцем зберігання реліквій відомих під назвою Пристрасті Христові, до них входять фрагмент хреста, цвях і Священний терновий вінець.

Анна Ідальго, мер Парижа, написала твіт, що пожежники, поліція та інші утворили живий ланцюг, щоб врятувати вінець, туніку Св. Луї та інші цінні артефакти.

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