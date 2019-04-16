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Колишня резиденція Віктора Януковича Межигір'я — це, звісно, не лише відомий "золотий батон", але й "Хонка", музей ретроавтомобілів, страуси, павичі та велика ділянка землі 126 га. Усім цим наразі офіційно ніхто не керує, бо конкурс з пошуку управителя майна все ніяк не може завершитись.

Національне агентство України з питань розшуку та управління одержаними злочинним шляхом активами (АРМА) сьогодні вкотре продовжило строки конкурсу на обрання управителя цим майном у надії збільшити кількість учасників.

Тепер усі охочі мають можливість включитись у боротьбу до 17 травня. А всі документи претендентів будуть відкриті для суспільства, як цього вимагали громадські активісти.

Голова громадської ради при АРМА Гліб Канєвський написав у Facebook, що до цього часу документи на конкурс подали три учасники: громадська організація "Національний парк України "Межигір'я", ПП "Гаянський Геннадій Григорович" та ТОВ "Скомпані".

Потенційні управителі

ГО "Національний парк України "Межигір'я" зареєстрована у грудні 2014 року за адресою резиденції. Вона з 2014 року фактично управляє цим майном, хоча не є його власником чи офіційним управителем.

Як розповів BBC News Україна керівник ГО Денис Тарахкотелик, комплекс має автономні опалення та водозабезпечення, а за електроенергію не платить, тому що не має на це права, бо не є управителем чи власником майна.

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На своєму сайті громадська організація зазначає, що на утримання та реставрацію комплексу "Межигір'я" за ці роки "не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів".

При цьому вона також вказує вартість квитків для відвідування комплексу - 100 гривень для дорослих у будній день та 120 у вихідні, а екскурсія ретро-гаражем обійдеться ще у 50 гривень.

Квитки називають "благодійними".

Керівник АРМА Антон Янчук ще у січні зазначав, що ця громадська організація не відповідає вимогам до управителів майна, бо "не є суб'єктом господарювання".

При цьому, якщо громадська організація змінить свій статус, то зможе повноцінно брати участь у конкурсі.

Денис Тарахкотелик заявив, що такої вимоги у законі немає, а якщо громадська організація зареєструється суб'єктом господарювання, то матиме платити податки, а прибутків від своєї діяльності вона не отримує.

За його словами, громадська організація опікується не лише майном, але й звіринцем, а також реалізовує на території ряд програм для реабілітації ветеранів.

Керівник ГО заявив, що не має довіри до конкурсу, але не може сказати, чи буде організація оскаржувати результати конкурсу у суді.

Він додав, що громадська організація не має наміру "барикадуватись" у Межигір'ї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досі живуть у колишній резиденції й легендарні страуси Віктора Януковича

Інший претендент на Межигір'я — Геннадій Гаянський. У Facebook він написав, що подався на участь у конкурсі задля "недопущення розпродажу майна резиденції Межигір'я".

За його словами, він працює "над поверненням Межигір'я до православної церкви України, заснування монастиря, Богословської академії, де будуть виховувати капеланів для українського війська".

Третій учасник конкурсу — ТОВ "Скомпані" за даними реєстрів створена у 2015 році й має статутний капітал у 1 мільйон гривень. ЇЇ основним видом діяльності є управління фінансовими ринками, а одним із побічних — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Керівником компанії є Олексій Вороненко, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради самовисуванцем, але не пройшов і став помічником народного депутата Євгена Мураєва.

У Кропивницькому існує благодійний фонд "Олексія Вороненка".

Пошук охочих

У рамках кримінальних справ проти Януковича щодо зловживання службовим становищем та заволодіння майном Печерський райсуд Києва наклав арешт на власність екс-президента у Межигір'ї Київської області.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після втечі Віктора Януковича у його резиденції жили активісти

29 травня 2018 року суд передав управління цим майном АРМА. Як повідомили BBC News Україна в установі, закон передбачає, що після отримання майна АРМА зобов'язана оголосити конкурс на його управителя, бо сама проводити таку діяльність не може.

Представник відомства розповів, що управитель потрібен для того, аби забезпечити належний стан об'єкта та господарську діяльність на його території.

Напередодні отримання "Межигір'я" АРМА зверталася до різних вітчизняних та світових компаній, які могли б стати управителем резиденції.

Серед вітчизняних вони звертались до кіностудій FILM.UA Group та "Студія Квартал-95", культурних проектів "Арт-завод "Платформа" та PinchukArtCentre, виставкових комплексів "Експоцентр України", "КиївЕкспоПлаза" і "Міжнародний виставковий центр", а також PR і івент-агентств, та навіть Державного управління справами, яке завідує державним майном.

Крім того, АРМА заявляє, що писала листа до кінокомпаній Metro-Goldwyn-Mayer Warner Bros. Studio, 20th Century FOX Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment та DreamWorks.

При цьому жодна з вищезазначених компаній цікавості в управлінні "Межигір'ям" не виявила.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption За часи президентства Янукович зібрав значну колекцію автомобілів, яка зараз знаходиться у "Межигір'ї"

За словами керівника ГО "Межигір'я", яка бере участь у конкурсі на управителя резиденцією, причина відсутності цікавості зі сторони великого бізнесу полягає у тому, що управління майном буде здійснюватись, доки суд не вирішить справу щодо нього.

Тобто потенційні інвестори не знають, на який період отримають Межигір'я в управління.

За даними АРМА, земля Межигір'я знаходиться у власності держави і її не передадуть в управління, хоча саме земля навколо маєтку цікавить потенційних інвесторів.

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