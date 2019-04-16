У Порошенка заявили про угоду із Зеленським і Олімпійським щодо дебатів

Копирайт изображения Getty Images/BBC

Команди Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський" про оренду приміщення для дебатів 19 квітня, заявив журналістам речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

"Сьогодні була укладена тристороння угода між штабами кандидатів і НСК "Олімпійський" щодо проведення дебатів", - сказав він.

Проте, за його словами, у вівторок робочі штаби продовжать переговори про регламент дебатів.

"Поки що у нас різні філософії цієї події. Одні планують феєричне шоу, концерт "95 кварталу" чи ще там кого. Інша команда орієнтована на змістовні дебати з тих питань, які відносять до сфери конституційних повноважень президента", - сказав пан Медведєв.

Переговори - важкі, однак у штабі Порошенка розраховують, що ці дебати таки відбудуться.

Досі у сторін є розбіжності щодо точного часу цієї події. Володимир Зеленський запросив президента Порошенка на "Олімпійський" 19 квітня на 19 годину. А Петро Порошенко о 19.30 вже хоче бути на "Суспільному", де о 20 годині також заплановані дебати.

За словами Олега Медведєва, для президента дебати на "Суспільному" важливіші, оскільки їх передбачає закон.

Хто може стати ведучим дебатів на "Олімпійському", також поки що не оголошують.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.