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48,4% опитаних українців готові проголосувати у другому турі виборів за Володимира Зеленського і лише 17% - за чинного президента Петра Порошенка. Такими є результати опитування Київського міжнародного інститута соціології, проведеного з 9 по 14 квітня.

17,9% опитаних заявили, що ще не визначилися з вибором, 1,6% хочуть зіпсувати бюлетень, 6,3% не прийдуть на вибори, а 8,8% відмовилися відповідати на питання.

Серед тих виборців, хто визначився і має намір прийти на вибори, 72,2% підтримують Володимира Зеленського, 25,4% - Петра Порошенка.

Опитування проводилося серед 2004 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та непідконтрольних владі районів Луганщини та Донеччини. Похибка не перевищує 3,3%.

Раніше група "Рейтинг" оприлюднила опитування за 5-10 квітня, в якому Володимир Зеленський випереджав свого конкурента Петра Порошенка більш ніж удвічі.

За даними цього дослідження, Зеленського підтримували 60,8% тих, хто прийде на вибори. За Порошенка готові були проголосувати 24,4%. Не визначились із тим, кого підтримають, близько 14,8% опитаних.

За даними дослідження, 75% опитаних, які планували голосувати за Порошенка, мали намір так проголосовути саме за нього, а не проти Зеленського, 22% - скоріше проти Зеленського.

57% готових підтримати Зеленського, мали намір проголосувати саме за нього, а не проти Порошенка, а 41% - скоріше проти чинного президента.

На думку 66% опитаних, голосуючи за Зеленського, люди виступають в першу чергу проти наявної ситуації.

У цьому опитуванні взяли участь 3 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження складала не більш як 1,8%.

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