Більшість українців хочуть дебатів між кандидатами - опитування
Близько 70% українців хоче проведення публічних дебатів між кандидатами у президенти, які вийшли до другого туру, зокрема на телебаченні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
41,9% опитаних українців вважають, що публічні дебати між кандидатами обов'язково повинні відбутися. Ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов'язковими.
Чверть українців вважають дебати непотрібними. 6,6% - не визначилися зі своєю позицією або відмовилися відповідати.
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Половина українців переконані, що в разі участі в дебатах Володимир Зеленський буде на них щирим. Не вважають так 28,4%. 21% не визначилися або відмовилися відповідати на це питання.
А от щодо Петра Порошенка вважають, що він буде щирим, 19,3% опитаних, не вважають так - 63,1%. Не визначилися або відмовилися відповідати - 17,7%.
Навіщо дебати?
Більше третини українців (34,5%) на дебатах хочуть краще дізнатися про програму кандидата і його позицію з актуальних питань.
Ще 30% хочуть переконатися, що їхній кандидат - та сама людини, за яку вони будуть голосувати.
17,8% респондентів на дебатах прагнуть подивитися як спілкується кандидат.
17,4% заявили, що їм важко відповісти на це питання або відмовилися відповідати.
Важливі, але не визначальні
Дебати можуть стати визначальними для вибору 14,9% респондентів - вони планують визначатися за кого голосувати в другому турі саме на підставі результатів дебатів.
Для чверті опитаних українців результати дебатів є скоріше важливими, а не визначальними - вони будуть це враховувати, але рішення за кого голосувати ухвалюватимуть також на підставі інших важливих питань.
Більш ніж половина респондентів (51,3%) заявили, що їм байдуже до дебатів або що дебати не важливі для їхнього вибору, оскільки вони звертають увагу на інші питання.
8,4% не визначилися або відмовилися відповідати на це питання.
Опитування проводилися з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю. Опитано 2004 респонденти зі 129 населених пунктів з усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини і АР Крим). Статистична похибка не перевищує 3,3%.
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