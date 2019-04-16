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Близько 70% українців хоче проведення публічних дебатів між кандидатами у президенти, які вийшли до другого туру, зокрема на телебаченні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

41,9% опитаних українців вважають, що публічні дебати між кандидатами обов'язково повинні відбутися. Ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов'язковими.

Чверть українців вважають дебати непотрібними. 6,6% - не визначилися зі своєю позицією або відмовилися відповідати.

Половина українців переконані, що в разі участі в дебатах Володимир Зеленський буде на них щирим. Не вважають так 28,4%. 21% не визначилися або відмовилися відповідати на це питання.

А от щодо Петра Порошенка вважають, що він буде щирим, 19,3% опитаних, не вважають так - 63,1%. Не визначилися або відмовилися відповідати - 17,7%.

Навіщо дебати?

Більше третини українців (34,5%) на дебатах хочуть краще дізнатися про програму кандидата і його позицію з актуальних питань.

Ще 30% хочуть переконатися, що їхній кандидат - та сама людини, за яку вони будуть голосувати.

17,8% респондентів на дебатах прагнуть подивитися як спілкується кандидат.

17,4% заявили, що їм важко відповісти на це питання або відмовилися відповідати.

Важливі, але не визначальні

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Дебати можуть стати визначальними для вибору 14,9% респондентів - вони планують визначатися за кого голосувати в другому турі саме на підставі результатів дебатів.

Для чверті опитаних українців результати дебатів є скоріше важливими, а не визначальними - вони будуть це враховувати, але рішення за кого голосувати ухвалюватимуть також на підставі інших важливих питань.

Більш ніж половина респондентів (51,3%) заявили, що їм байдуже до дебатів або що дебати не важливі для їхнього вибору, оскільки вони звертають увагу на інші питання.

8,4% не визначилися або відмовилися відповідати на це питання.

Опитування проводилися з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю. Опитано 2004 респонденти зі 129 населених пунктів з усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини і АР Крим). Статистична похибка не перевищує 3,3%.

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