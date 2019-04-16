Кількість випадків захворювання на кір у 2019 році у світі зросла в чотири рази - ООН

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У ВООЗ стурбовані через спалах захворювання на кір у всьому світі

Кількість випадків захворювання на кір у всьому світі за перші три місяці цього року зросла вчетверо в порівнянні з цим же періодом минулого року, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Спеціалізована установа ООН повідомила, що попередні дані свідчать про чітку тенденцію. Спалахи зафіксовано у всіх регіонах світу.

Найбільше зростання - на 700% - спостерігається в Африці.

У ВООЗ кажуть, що реальні масштаби спалаху кору можуть бути набагато більшими, оскільки у світі в середньому реєструється лише один випадок з десяти.

Кір є дуже заразною важкою хворобою, що може призвести до серйозних ускладнень, зокрема пневмонії та енцефаліту, нагадують в ООН.

За даними ВООЗ, найбільше від спалахів хвороби потерпають Україна, Мадагаскар та Індія, де повідомляється про десятки тисяч випадків.

З вересня минулого року лише на Мадагаскарі від кору померло щонайменше 800 людей.

Спалахи також зафіксовано у Бразилії, Пакистані та Ємені. Повідомляється про зростанні випадків зокрема у Грузії, Киргизстані, Казахстані, М'янмі та Ефіопії.

Збільшення випадків захворювання на кір виявили також у країнах з високим рівнем вакцинації, зокрема у США, Ізраїлі та Таїланді.

Загалом з початку року було зафіксовано 112 163 випадки захворювання на кір у близько 170 країнах. За цей самий період минулого року на кір захворіли 28 124 людини у 163 країнах.

У 2018 році кором заразилися майже 83 тисячі людей в 43 країнах європейського регіону. За даними ВООЗ, понад 60 відсотків усіх випадків захворювання на кір у регіоні припадає на Україну.

ООН стверджує, що хвороби можна уникнути, за допомогою двох доз надійної та ефективної вакцини, але рівень охоплення дітей першою дозою вакцинації у світі зупинився на рівні 85%. Ця цифра має становити 95%, щоб уникнути спалахів захворювання, повідомляє організація.

Криза у всьому світі

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У статті для CNN гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус та голова ЮНІСЕФ Генрієтта Фор заявили, що світ перебуває у кризовому стані стосовно кору. На їхню думку, частково винним у цьому є збільшення кількості суперечливої інформації щодо вакцинації.

Вони зазначили, що "зрозуміло, як у такій ситуації люблячі батьки можуть почуватися розгубленими", але "зрештою, очевидні переваги щеплення не потребують дискусій".

Фахівці додали: "Лише з 2000 року за допомогою вакцинації проти кору було врятовано понад 20 мільйонів життів".

У відповідь на сучасні спалахи кору в кількох країнах закликали зробити щеплення обов'язковим.

У лютому в Італії заборонили дітям до шести років ходити до навчальних закладів, якщо їм не зроблено щеплення проти вітряної віспи, кору та інших захворювань.

У деяких районах Нью-Йорку було оголошено надзвичайний стан через спалах кору. Мешканців зобов'язали зробити щеплення, інакше їм доведеться платити штраф.

Кір в Україні

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, рівень захворюваності на кір в Україні продовжує зростати.

Лише за останній тиждень на кір захворіло понад 2200 людей, найбільше - в Києві, Харківській, Київській, Хмельницькій та Львівській областях.

З початку року на кір в Україні захворіло 39 549 людей, з них більше половини - діти. Від ускладнень кору померло 14 людей.

За даними ВООЗ, за весь 2018 рік в Україні захворіли на кір понад 53 тисячі людей.

За даними МОЗ, усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США.

Там також нагадують, що вакцинуватися за календарем щеплень і надолужити пропущені щеплення можуть безкоштовно всі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики.

Щеплення державним коштом проводять у державних (комунальних) закладах охорони здоров'я, що надають первинну допомогу.

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