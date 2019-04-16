Рейтинг партій: “Слугу народу” доганяє Бойко

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"Слуга народу" лідирує в рейтингу політичних партій - про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня.

В опитуванні взяли участь понад дві тисячі респондентів з усіх регіонів України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Похибка не перевищує 3,3%.

Згідно з дослідженням КМІС, на першому місці в рейтингу - партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 12,4% серед усіх опитаних.

На другому місці - партія "Опозиційна платформа - "За життя", яку готові підтримати 7,5%. Також у лідерах - "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (6,6%) і "ВО "Батьківщина" (5,8%).

А от серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так:

"Слуга народу" - 25,9%

"Опозиційна платформа - "За Життя" - 15,7%

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 13,9%

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12,1%

"Громадянська позиція" - 5,1%

"Сила і Честь" - 5%

Таким чином 5-відсотковий бар'єр, зазначає КМІС, наразі можуть подолати шість партій.

Ще дві дуже близькі до цієї позначки: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%).

Кілька інших партій у рейтингу мають менше 3%: 2,3% в "Опозиційного блоку", 1,5% в "Блоку Святослава Вакарчука", 1,4% в "Об'єднання "Самопоміч".

Президентський рейтинг

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Інша частина дослідження стосувалася рейтингу учасників другого туру виборів президента України.

За даними КМІС, серед усіх опитаних респондентів 48,4% підтримують Володимира Зеленського, тоді як за чинного президента готові проголосувати лише 17%.

Серед тих виборців, хто визначився і має намір прийти на вибори, 72,2% підтримують Володимира Зеленського, 25,4% - Петра Порошенка.

Раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати власного дослідження, яке проводилося з 5 по 10 квітня: згідно з ним, Володимир Зеленський випереджав свого конкурента Петра Порошенка більш ніж удвічі.

Серед тих, хто прийде на вибори, Зеленського підтримували 60,8% тих, хто прийде на вибори, Порошенка - 24,4%. Не визначились із тим, кого підтримають, близько 14,8% опитаних.

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